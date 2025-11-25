Nashik Election : प्रभाग क्र. ८ चा विकास 'हरपला'! तीन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत रस्ते, पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर

राजू अनमोला- सातपूर: उच्चभ्रू वसाहत, गंगापूर गाव आणि गावठाण परिसर यांचा विकासाचा ताळमेळ जुळून आणणे हे प्रभागाचे वैशिष्ट्य आहे; परंतु तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असल्यापासून प्रभागाचा विकास हरपला आहे. रस्ते, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, कॉलनीतील अंतर्गत रस्ते, मुख्य रस्ते या समस्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना त्रस्त करीत आहेत. आगामी नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी या प्रभागात शिवसेनेचे वर्चस्व दिसत आहे. मात्र, भाजप टक्कर देण्यासाठी समर्थपणे पुढे येण्याची शक्यता आहे. प्रभाग क्रमांक आठमध्ये विकासाची वाट लागली आहे. .गेल्या तीन वर्षात प्रभागाचा विकास झाला नाही. गंगापूर सारखा गावठाण परिसर व सिरीन मेडोज सारख्या उच्चभ्रू परिसर यांची कनेव्हीटी वाढणे गरजेचे आहे. तर प्रभागातील सोमेश्वर कॉलनी, काळे नगर, गणेश नगर, गुलमोहर कॉलनी या परिसरातील समस्या सुटणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रभागात गंगापूर गावचे मतदान निर्णय ठरणार आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार मतदान रुपी टाकण्यासाठी गावाकडे विशेष लक्ष देत आहे..या प्रभागात भाजपला मानणारा वर्ग असल्याने मतदार शिवसेनेकडे वळतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी आमदार सीमा हिरे यांना मोठे मताधिक्य मिळाले होते. मात्र, विलास शिंदे यांच्या माध्यमातून या प्रभागावर शिवसेनेचा झेंडा फडकत आहे. आमदार हिरे या प्रभागात राहत असल्याने त्यांच्यासाठी हा प्रभाग महत्त्वाचा आहे.सन २०१७ च्या निवडणुकीतील मतदानअ ः अनुसूचित जाती महिलानयना गांगुर्डे (शिवसेना) ७,०९९अर्चना कोथिमिरे (भाजप) ५,१८९सुरेखा खोब्रागडे (काँग्रेस) ७५८--------------------------ब ः अनुसूचित जमाती महिलाराधा बेंडकुळी (शिवसेना) ७,२५०रेखा बेंडकुळे (भाजप) ६,०३२उषा बेंडकुळे (राष्ट्रवादी) १,९९६---------------------------क ः ओबीसी पुरुषसंतोष गायकवाड (शिवसेना) ७,६६९अशोक जाधव (भाजप) ५,५३७डॉ. अमोल वाजे ( राष्ट्रवादी) १,३९५----------------------ड ः सर्व साधारण पुरुषविलास शिंदे (शिवसेना) ८,०२६अमोल पाटील (भाजप) ५,०२५भाऊसाहेब बहादुरे (अपक्ष) ८९१.प्रभागातील महत्त्वाची विकासकामेभोसला महाविद्यालय ते सावरकरनगर मुख्य रस्ता (काँक्रिटीकरण)बळवंतनगर जलकुंभ बांधणेगोदावरी परीक्षित उद्यानगंगापूर गाव भाजी मार्केटभूमिगत गटार लाइन.प्रभागातील महत्त्वाच्या समस्याआनंदवली ते गंगापूर दुभाजकाचा प्रश्न प्रलंबितजेहान सर्कल ते आनंदवली सिग्नल वाहतूक कोंडीसिरीन मेडोज अरुंद रस्ते व खड्डेसद्गुरूनगर मुख्य रस्ते, अंतर्गत रस्ते खड्डेमयगणेशनगर भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा.CM Devendra Fadnavis : मोदीजींच्या नेतृत्वात साधणार राज्याचा विकास : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; लोकांना सुकर जीवनमान देणे हीच आमची प्राथमिकता.मतदारांचा कौल कोणालाहा प्रभाग क्रमांक नऊ हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानला जात आहे. प्रभागात प्रामुख्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष अशीच लढत होईल, असे सध्या तरी चित्र दिसत आहे. मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील व माजी महापौर दशरथ पाटील यांच्यातील संघर्ष या प्रभागात आहे. पाटील कुटुंबात मतदार कोणाला स्वीकारतात, हा उत्सुकतेचा विषय राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.