By

Nashik Fire Accident : ड्रगमाफिया भूषण पाटील आणि ललित पाटीलच्या एमडीचे गुदाम सापडल्याच्या काही अंतरावरच तीन गुदामाला आग लागल्यामुळे मोठा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. ही आग लागली की लावली गेली, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. (Warehouse burnt down in Shinde villagers alleged that fire brigade arrived late nashik)

शिंदे गाव येथे युनीले या कंपनीचे गुदाम आहे. नारायण राठी यांच्या मालमत्तेत युनिले ही कंपनी विलास सोनवणे यांनी भाड्याने घेतली आहे. त्याच्या शेजारी सनिकुमार स्वा. यांची बरदान कंपनी आहे.

या ठिकाणी शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचे काही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र महिनाभरापूर्वी ललित पाटील आणि भूषण पाटील यांचा ड्रगचा साठा सापडला होता. आग लागलेल्या कंपन्या या जवळच असल्यामुळे उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.

आग लागली तेव्हा एकच केमिकलच्या कंपनीला लागली होती, मात्र त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या बंब पोचू न शकल्याने दोन्ही गुदामांनी पेट घेतला. रात्री उशिरापर्यंत आग विझविण्याचे काम सुरू होते.

"अग्निशमनच्या गाड्या लवकर आल्या असत्या तर एक किंवा दोन शेड वाचले असते. प्रशासनाने याची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे." - बाळासाहेब तुंगार, माजी सरपंच शिंदे गाव