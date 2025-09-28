Dr. Srikanta Panigrahi : 'देशावर मोठे जलसंकट': नैसर्गिक जलस्रोतांचे प्रदूषण व घटती गुणवत्ता चिंतेचा विषय- डॉ. श्रीकांत पाणीग्रही यांचे परखड मत

जुने नाशिक: बदलत्या वातावरणामुळे आणि वाढती लोकसंख्या, ग्लोबिंग वॉर्मिंग, जलवायू परिवर्तन, तसेच कृषी क्षेत्रात शेतीत रसायनांचा वापर वाढला आहे. अशा विविध कारणांनी नैसर्गिक जलस्रोतांवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे पाण्याचे प्रमाण कमी होणे आणि गुणवत्तापूर्वक पाणी मिळत नाही. .यामुळे देशावर मोठे जलसंकट घोंघावत आहे. याबाबत नागरिकांसह सर्व स्तरांमध्ये जनजागृती होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जागतिक शाश्वतता विचारवंत आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचे वरिष्ठ अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाणीग्रही यांनी केले..शहरात दीआरएमके मेमरी फाउंडेशन, के कॅन्सल्टेशन, मेंटल हेल्थ एम्स व एआरदीएसआय नाशिक शाखेतर्फे प्रथमच राष्ट्रीय शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ते बोलत होते. गोदावरी नदीचाही जलस्रोत खालावत चालल्याने पाण्याची कमी भासत आहे. ग्रामीण भागात पाण्यासाठी आजही दोन ते चार किलोमीटरपर्यंत पायपीट करावी लागत आहे. येथील नैसर्गिक जलस्रोतही प्रदूषित होत आहे. शेतीमध्ये रसायनांचा वाढता प्रभाव आणि वापर याचे कारण आहे. त्याचप्रमाणे सरकारकडूनही याबाबत कुठलेही ठोस नियोजन होत नाही. .आधुनिक तंत्र प्रणालीचा जल शुद्धीकरणासाठी वापर होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निधीचीही उपलब्धता भासत आहे. नागरिकांनीदेखील अशा प्रकारची समस्या उद्भवणार नाही. यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. नदी- नाल्यांचे प्रदूषण होणार नाही यांची काळजी घेतली पाहिजे. भविष्यात पाणी टंचाई भासू नये यासाठी प्रदूषण कमी करणे, वातावरणातील बदल रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे, नैसर्गिक स्रोतांचे जतन करणे, पाणी साठवण्याच्या विविध पद्धतींचा अवलंब करणे रेन वॉटर हार्वेस्टर प्रकल्प राबविणे याबाबतचे सविस्तर मार्गदर्शन त्यांच्याकडून करण्यात आले. .तसेच पाण्याची गुणवत्ता पाच प्रकारात विभागले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. योग्यरीत्या उपाययोजना होऊन आगामी काळात जलसंकट उद्भवू नये. यासाठी नागरिकांसह सरकारने काळजी घेणे आवश्यक आहे. असेही त्यांनी यावेळी पटवून दिले. आयोजक मेंटल हेल्थ संस्थेच्या संचालिका मंगल कर्डिले यांनी आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा निमित्त महापालिकेकडून पाण्याच्या प्रदूषणाकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे..Dimbha Dam : डींभा धरणाचे दरवाजे उघडल्याने घोडनदीला पूर, वाहतूक ठप्प.नदीच्या प्रदूषणात कमी होऊन शुद्ध पाणी मिळण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया करण्यासाठी संस्थेतर्फे हवी ती निःशुल्क मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगितले. या वेळी तज्ज्ञ अशोक नटराजन, डॉ. पंकजकुमार संपत, मोहन कुमार, डॉ. ज्ञानेश्वर पवार, डॉ. कैलास अहिरे, आनंद वसुंधर आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.