Nashik Water Crisis : नाशिक जिल्ह्यावर टंचाईचे सावट! १०८४ गावांची तहान भागवण्यासाठी ७ कोटींचा आराखडा मंजूर

Nashik District Prepares Water Scarcity Action Plan : नाशिक जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने १६२ टँकर्सचा कृती आराखडा तयार केला असून, ग्रामीण भागातील नळपाणी पुरवठा योजनांना गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्ह्यात यंदा टंचाईवरील उपाययोजनांसाठी सात कोटी ३८ लाख २५ हजार रुपयांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ऐन उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील एक हजार ८४ गाव-वाड्यांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या गाव-वाड्यांमध्ये पाणीपुरवठ्यासाठी आराखड्यात १६२ टँकर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

