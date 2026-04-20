Water Scarcity : नाशिक जिल्ह्यात टंचाईच्या झळा वाढू लागल्या; सध्या ५२ टॅंकरने १४९ गावे-वाड्यांना पाणीपुरवठा, तीव्रता वाढत जाणार

नाशिक - जिल्ह्यावर सूर्य कोपला असून, एप्रिलच्या मध्यातच पाऱ्याने चाळिशी गाठली आहे. त्यामुळे वातावरणात प्रचंड उष्मा जाणवत असताना ग्रामीण भागात टंचाईच्या झळा वाढू लागल्या. अर्ध्याधिक जिल्ह्यातील १४९ गावे- वाड्यांना टँकरच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा केला जात आहे. दिवसभरात ५२ टँकरद्वारे ८७ हजार ३०४ लोकसंख्येची तहान भागविली जाते..संपूर्ण राज्यात उष्णतेची लाट निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातही उकाड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. बहुतांश तालुक्यांत पाऱ्याने चाळीशि गाठली आहे. या बदलाचा जनजीवनावर परिणाम झाला. त्याबरोबर ग्रामीण भागात पाणीटंचाईने डोके वर काढले आहे. तब्बल सात तालुक्यांतील ४६ गावे आणि १०३ वाड्यांना पाण्यासाठी टॅंकरवर अवलंबून राहावे लागते. पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता ५२ टँकरच्या दिवसभरात ९५ फेऱ्या होत आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी याच कालावधीत केवळ ३० टँकर जिल्ह्यात सुरू होते..येवल्यात सर्वाधिक टॅंकरजिल्यात येवला तालुक्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. तालुक्यात सर्वाधिक १९ टँकरच्या सहाय्याने ३४ गावे-वाड्यांची तहान भागविण्यात येते. त्या खालोखाल इगतपुरी व मालेगावमध्ये अनुक्रमे ११ तसेच नऊ टँकर धावताहेत. याशिवाय पेठ, सिन्नर, चांदवड व देवळ्यातील गाव-वस्त्यांपर्यंत टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. विविध ठिकाणी टँकर भरण्यासाठी प्रशासनाने १९ विहिरी अधिग्रहित केल्या. यंदा उन्हाळा पाहता एप्रिलअखेरपर्यंत टँकर पाऊण शतक गाठेल, असा अंदाज आहे..दृष्टिक्षेपातयेवल्यात सर्वाधिक टंचाईच्या झळापाणीपुरवठ्यासाठी १९ विहिरी अधिग्रहीतमालेगावी सर्वांत जास्त नऊ विहिरी ताब्यात.