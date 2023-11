Nashik Water Supply: जुने सिडकोत महिनाभर कमी दाबाने पाणीपुरवठा

Nashik News: सिडको विभागात प्रभाग क्रमांक २४ मधील लेखानगर जलकुंभातून पाणीगळती सुरू झाल्याने जलकुंभ दुरुस्तीचे व जलकुंभाचे वॉटर प्रुफिंग करण्याचे काम तातडीने सुरू केले जाणार आहे. (water supply at low pressure for month in Old Cidco nashik news)

पाणीपुरवठा विभागामार्फत लेखानगर जलकुंभ दुरुस्ती व वॉटर प्रुफिंगचे काम ४ डिसेंबर ते ३ जानेवारी २०२४ पर्यंत केले जाणार आहे. त्यामुळे जलकुंभावरून ज्या भागात पाणीपुरवठा होतो त्या भागात बायपासने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे जवळपास महिनाभर लेखानगर जलकुंभावरून कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल.

प्रभाग क्रमांक २४ मधील स्टेट बँक कॉलनी, पीरबाबा चौक, राणाप्रताप चौकातील भाग, मृत्युंजय महादेव मंदिर, झीनत कॉलनी, इंदिरानगर वसाहत १- २, बालभारती, तुळजाभवानी चौक, जुने सिडको, शिवाजीचौक परिसर, अचानक चौक, सारंग चौक, वंदेमातरम चौक, शनि मंदिर परिसर, एन-३ एल सेक्टर, एन-९ पीजी, लेखानगर मिलटरी कॉलनी, गजानन चौक, सप्तशृंगी चौक परिसर, महादेव चौक, खंडेराव परिसर, गोपाळकृष्ण चौक या भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल. लेखानगर जलकुंभ दुरुस्तीचे व वॉटर प्रुफिंग करण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.