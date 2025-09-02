नाशिक

Nashik water supply : नाशिकमध्ये १७ कोटींची नवी जलवाहिनी! अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे महापालिकेचा मोठा निर्णय

NMC Sanctions ₹17 Crore for New Pipelines : नाशिक महापालिकेकडून १७ कोटी रुपये खर्च करून पंचवटी, सिडको, सातपूर आणि नाशिक रोड विभागांमध्ये नवीन जलवाहिन्या टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अनियमित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
Updated on

नाशिक: अनियमित पाणीपुरवठा, नवीन नगरामध्ये अपुऱ्या जलवाहिन्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून १७ कोटी रुपये खर्च करून पूर्व व पश्‍चिम विभाग वगळता पंचवटी, सिडको, सातपूर, नाशिक रोड विभागात नवीन जलवाहिन्या टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

