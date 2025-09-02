Nashik water supply : नाशिकमध्ये १७ कोटींची नवी जलवाहिनी! अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे महापालिकेचा मोठा निर्णय

नाशिक: अनियमित पाणीपुरवठा, नवीन नगरामध्ये अपुऱ्या जलवाहिन्यांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून १७ कोटी रुपये खर्च करून पूर्व व पश्चिम विभाग वगळता पंचवटी, सिडको, सातपूर, नाशिक रोड विभागात नवीन जलवाहिन्या टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे..महासभेवर नवीन जलवाहिन्यांचे २६ प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. अनियमित पाणीपुरवठ्याबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. नागरिकांचा वाढता रोष लक्षात घेऊन तातडीने जलवाहिन्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे. ३०५ कोटी रुपयांची अमृत योजना सिंहस्थापर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असले तरी तक्रारींचा वाढता ओघ लक्षात घेऊन त्यापूर्वी कामे मार्गी लावण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. .सातपूर विभागातील प्रभाग क्रमांक ८ मधील कॉलनी परिसर (दोन कोटी आठ लाख ९२ हजार) पंचवटी विभागातील प्रभाग क्रमांक १ ते सहामधील फुलेनगर, आनंदवन रो-हाऊस परिसर, मौजे म्हसरूळ, शिवार, सिद्धिविनायक जलकुंभ परिसर, अमृतधाम लिंक रोड, हिरावाडी, शिवकृपानगर (साडेपाच कोटी रुपये), नाशिक रोड विभागातील प्रभाग क्रमांक १९, २१, २२ मधील खर्जुल मळा परिसर, स्टार प्लस बिल्डींग, एमजी रोड ते दर्गा परिसर, पाटील गॅरेज ते जियोद्दीन डेपो, अरिंगळे मळा, एकलहरे रोड परिसर, खर्जुल चौकापासून बस डेपो मार्ग ते सिन्नर फाटा चौकापर्यंत, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, रोकडोबावाडी ते आठवडे बाजार परिसरात (साडेचार कोटी रुपये) नवीन जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. .Greater Flamingo : निसर्गाचा चमत्कार: खडक माळेगावात पहिल्यांदाच दिसले शंभरहून अधिक फ्लेमिंगो.सिडकोतील प्रभाग क्रमांक २७, २८, २९, ३१ मधील अवनी स्पर्श सोसायटी ते म्हाडा कॉलनी परिसर, ब्रह्मगिरी चौक, म्हाडा कॉलनी समोरील परिसर, अंबडगाव एमआयडीसी परिसर, जायभावेनगर, मुक्ताई कॉलनी, गजपुष्प कॉलनी, अंबिकानगर, इंद्र कॉलनी परिसर, मोरवाडी, पेलिकन पार्क पाण्याची टाकी परिसर (साडेपाच कोटी रुपये) येथे जलवाहिन्या टाकल्या जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.