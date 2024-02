Nashik: वीजबिल थकबाकीमुळे पाणीपुरवठा योजना संकटात! वावी ग्रामस्थांकडून अनामत रकमा जमा करून योजना सुरू ठेवण्याची कसरत

वावी : वावीसह ११ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे वीजबिल थकल्यामुळे ‘महावितरण’कडून वारंवार वीजपुरवठा खंडित करण्यात येतो.

योजनेत सहभागी असणाऱ्या गावांकडून योजना चालविण्यासाठी पैसे दिले जात नसल्यामुळे सर्वांत मोठे असलेल्या वावी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ग्रामस्थांना वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर नेहमीच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो.

ग्रामस्थांकडून वेळेवर पाणीपट्टीचा भरणा होत नाही. योजनेतील गावेही प्रतिसाद देत नसल्यामुळे वावीचे सरपंच विजय काटे यांना गावातील सदन व्यक्तींकडून अनामत रकमा घेऊन योजना सुरळीत ठेवण्याचे दिव्य पार करावे लागत आहे. (Water supply scheme in crisis due to electricity bill arrears Efforts to continue scheme by collecting deposits from vavi villagers Nashik)