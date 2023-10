इगतपुरी शहर : पावसाच्या माहेरघरीच पाणीटंचाई जाणवत आहे. शहरातील शिवाजीनगर, पंढरपूरवाडी, सह्याद्रीनगरमध्ये गेल्या १२ दिवसांपासून भावली पाणीयोजनेची नवीन पाइपलाइन फुटल्याने पाणीपुरवठा झालेला नाही. (Water supply stopped in Igatpuri for 12 days Protest by angry citizens in municipal council nashik)

नगरपरिषद प्रशासनाला वारंवार सांगूनही पाणीपुरवठा होत नसल्याने येथील नागरिकांवर पाण्याचे टँकर मागविण्याची वेळ आली आहे.

मंगळवारी (ता. ३) संतापलेल्या रहिवाशांनी आदिवासी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष दि. ना. उघाडे यांच्या नेतृत्वाखाली नरपरिषद कार्यालय गाठत कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढत नगरपालिका बंद केली.

नगरपालिकेच्या मुख्य गेटसमोर मांडला ठिय्या आंदोलन केले. पाणी येत नाही, तोपर्यंत हटणार नसल्याचा पवित्रा नागरिकांनी घेतला. मुख्याधिकारी कार्यालयात हजर राहत नसल्याने नागरिकांचा संताप अनावर झाला.

परिस्थिती लक्षात घेता पोलिस निरीक्षक राजू सुर्वे यांनी मध्यस्थी करून मुख्याधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवरून संवाद साधला. कुठल्याही परिस्थितीत चारपर्यंत पाणी येईल, असे सांगत आंदोलकांची समजूत काढत ठिय्या मागे घेण्याचे आवाहन केले.

आंदोलकांनीही त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आंदोलन स्थगीत केले. यामुळे नगरपरिषद परिसरात एकच गोंधळ उडाला होता.

पाणी आले नाही, तर बुधवारी परत नगरपरिषद कार्यालय बंद करण्याचा इशारा देत आंदोलनकर्ते माघारी फिरले. मुख्याधिकाऱ्यांची बदली करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली.