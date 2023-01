Nashik News : 12 दिवसात 157 कुटुंबांचा पाणीपुरवठा खंडित; थकबाकी वसुलीसाठी कारवाई

नाशिक : महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडे मार्चअखेरच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टी थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून १५७ कुटुंबांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. (Water supply to 157 families cut off in 12 days Action for recovery of arrears Nashik News)

विविध कर विभागाच्या माध्यमातून घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहे. थकीत घरपट्टी वसूल करण्यासाठी जप्ती वॉरंट आदेश बजावण्यात आले आहे. त्या पाठोपाठ आता पाणीपट्टीची थकबाकी वसुली करण्यासाठी नळजोडणी तोडली जात आहे.

पाणीपट्टीचे ७५ कोटी रुपये उद्दिष्ट या आर्थिक वर्षात देण्यात आले आहे. त्यातील ३५ कोटी रुपये आतापर्यंत वसूल झाले आहे. त्यामुळे नळ जोडण्या तोडण्याचे मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. सहा कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी ७४७ नळजोडणी धारकांना नोटीस बजावण्यात आली होती.

१२ जानेवारीपर्यंत ५९० थकबाकीदारांनी ९७ लाखांची थकबाकी जमा केली, तर ५५७ थकबाकीदार यांनी नोटिशीला उत्तर न दिल्याने नळ जोडण्या तोडल्या जात आहे. नाशिक पूर्व विभागात १६ जोडण्या खंडित करण्यात आल्या. पंचवटी विभागात १०, सिडको विभागात ५२, सातपूर विभागात ६६, तर नाशिक रोड विभागात १३ नळजोडणी तोडण्यात आल्या.

