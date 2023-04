ZP Recruitment : जिल्हा परिषदेच्या पदभरतीचा मार्ग खुला; भरती प्रक्रियेसाठी IBPS कंपनीची नियुक्ती

By

Nashik ZP News : गत काही वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट- क मधील आरोग्य व इतर विभागांतील एकूण १८ हजार ९३९ पदे भरतीचा मार्ग खुला झाला आहे.

या भरती प्रक्रियेसाठी आयबीपीएस या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून, पदभरतीला जिल्हा परिषदांनी सर्वोच्च प्राथमिकता द्यावी, अशा सूचना ग्रामविकास विभागाचे उपसचिवांनी दिल्या आहेत.

सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याबाबत नाशिक जिल्हा परिषदेने रिक्त जागांचा अंतिम आराखडा जानेवारीत राज्य शासनाकडे पाठवलेला आहे. (Way open for Zilla Parishad recruitment IBPS Company Recruitment for Recruitment Process nashik news)

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून ४ मे २०२० च्या शासननिर्णयान्वये राज्यात भरती प्रकिया बंद करण्यात आली. मात्र कोरोना संकट कमी झाल्याने सर्व सुरळीत होत असताना आणि स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात अंदाजे ७५ हजार सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा शासनाने निर्धार केला असून, १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी संबंधित पदे भरावयाची आहेत.

ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील आरोग्य व इतर विभागातील संवर्गांच्या पदभरती कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसंदर्भात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादित दोन वर्षे इतकी शिथिलता देण्यात आलेली आहे.

त्यानुसार सर्व पदांची बिंदुनामावली अंतिम करण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. पदभरतीसाठी आयबीपीएस कंपनीबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. परिक्षेच्या आयोजनाबाबत परीक्षार्थ्यांनी चौकशी केली असता, जिल्हा परिषदेकडून दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात असल्याचे समजते आहे.

ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. तसेच, गेल्या चार वर्षापासून पदभरती झाली नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळे सर्व जिल्हा परिषदांनी पदभरतीबाबत संक्षिप्त टिप्पणी तयार करावी, ज्यामध्ये शासनस्तरावर पदभरतीसाठी झालेली कार्यवाही आणि जिल्हा परिषद स्तरावर करण्यात आलेल्या पदभरतीबाबतची सद्य:स्थितीचा अंतर्भाव असावा, तसेच आगामी परीक्षा घेण्याबाबतचे नियोजन असावे.

जिल्हा परिषदांनी पदभरतीची माहिती शंकानिरसन करण्याकरिता हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करावा आणि पदभरती विषयास सर्वोच्च प्राथमिकता देऊन पदभरतीला विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

रिक्त जागांचा अहवाल जानेवारीतच सादर

नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये सद्यःस्थितीत जिल्हा परिषदेमध्ये २ हजार ७२६ जागा रिक्त आहेत. यामध्ये २ हजार ५३८ जागा या वर्ग ३ च्या आहेत. या जागांसाठी ही भरती होण्याची शक्यता आहे. यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत रिक्त जागांचा तपशिल, संवर्गानुसार आरक्षण याचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे.