Nashik Weather : नाशिककरांना वातावरणाचा 'त्रिफळा’! कधी ऊन, कधी पाऊस तर कधी थंडी; तापाच्या रुग्णांची संख्या वाढली

Changing Weather Triggers Spike in Fever and Cold Cases in Nashik : नाशिकमध्ये सध्या कधी ऊन, कधी पाऊस, तर कधी थंडी असे लहरी हवामान अनुभवण्यास मिळत आहे. या सततच्या बदलांमुळे ऑक्टोबर महिन्यात महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ताप, सर्दी आणि खोकल्याच्या रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
नाशिक: कधी कडक ऊन कधी पाऊस, तर मध्येच थंडी असा वातावरणाचे विविध प्रकार अनुभवणाऱ्या नाशिककरांना सततच्या बदलत्या हवामानामुळे ताप, सर्दी व खोकल्याचा सामना करावा लागत आहे. ऑक्टोबरमध्ये तब्बल ७१४५ तापाच्या रुग्णांची नोंद महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये झाली आहे, तर ९६१ सर्दी व खोकल्याच्या आजाराचे रुग्णांची नोंद झाली.

Nashik
maharashtra
Weather
October
health
Climate Change

