Nashik Weather : नाशिककरांना वातावरणाचा 'त्रिफळा’! कधी ऊन, कधी पाऊस तर कधी थंडी; तापाच्या रुग्णांची संख्या वाढली

नाशिक: कधी कडक ऊन कधी पाऊस, तर मध्येच थंडी असा वातावरणाचे विविध प्रकार अनुभवणाऱ्या नाशिककरांना सततच्या बदलत्या हवामानामुळे ताप, सर्दी व खोकल्याचा सामना करावा लागत आहे. ऑक्टोबरमध्ये तब्बल ७१४५ तापाच्या रुग्णांची नोंद महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये झाली आहे, तर ९६१ सर्दी व खोकल्याच्या आजाराचे रुग्णांची नोंद झाली..पुन्हा पावसाला झालेली सुरवात, सणासुदीच्या सुट्ट्या, पर्यटन व सार्वजनिक ठिकाणी वाढलेली गर्दी लक्षात घेता व्हायरल आजारांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..यंदा पावसाच्या हंगामाला लवकर सुरवात झाली असली तरी एप्रिल महिन्यापासूनच रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली. मे महिन्याच्या मध्यापासून बेमोसमी पावसाला सुरवात झाली. अद्यापपर्यंत पाऊस सुरुच आहे. जुलै महिन्यात तापाच्या रुग्ण संख्येत सर्वाधिक वाढ नोंदविली गेली. पंधरा ऑक्टोंबर अधिकृत पावसाचे दिवस संपल्याचे शासन स्तरावरून जाहीर केले जाते..परंतु परतीच्या पावसाचा धुमाकूळ सुरु आहे. दिवाळीच्या काळात तापमान वाढले होते. परंतु गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाला सुरवात झाल्याने पुन्हा वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. वातावरणाच्या लहरीपणामुळे ताप, सर्दी व खोकल्याच्या रुग्णसंख्येत वाढ होताना दिसत आहे..वातावरणात सातत्याने बदल होत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी फिरताना शक्यतो काळजी घ्यावी.- डॉ. विजय देवकर, वैद्यकीय अधीक्षक, महापालिका.