Weather Forecast : जिल्ह्यातील काही भागामध्ये 2 दिवसांमध्ये मध्यम पाऊस

Weather Forecast : जिल्ह्यातील काही भागात शुक्रवारी (ता. ७) आणि शनिवारी (ता. ८) विजांच्या कडकडाटासह वादळ आणि ताशी तीस ते चाळीस किलोमीटर वादळी वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आला आहे. (Weather Forecast Moderate rain in some parts of district in 2 days nashik news)

तसेच शनिवारपासून (ता. ८) ११ एप्रिलपर्यंत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या काळात आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे.

तापमान कमाल ३५ ते ३८ आणि किमान १८ ते २१ अंश सेल्सिअस राहण्याचा, तर वाऱ्याचा तासाला ८ ते १३ किलोमीटर वेग राहण्याचा अंदाज केंद्राचा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शहर आणि जिल्ह्यात उन्हाचा चटका वाढलेला असताना उकाड्यात भर पडली आहे. आजही हीच स्थिती राहिली.