Nashik Monsoon Update : पुन्हा अवकाळीचा धोका! १५ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान विदर्भ, मराठवाड्याला वादळी पावसाचा तडाखा

Weather Forecast in Nashik for October 15–18 : महाराष्ट्र राज्यातील काही भागांमध्ये १५ ते १८ ऑक्टोबर दरम्यान पडणाऱ्या वादळी पावसाच्या अंदाजामुळे शेतकरी बांधवांनी काढणी केलेले पीक सुरक्षित ठिकाणी हलवावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्यामध्ये बुधवार (ता. १५) पासून पुढील चार दिवस हवामानात पुन्हा एकदा बदल होण्याचा अंदाज असून, विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात वादळी पावसाची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी काढणी केलेली पिके सुरक्षित ठेवावीत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

