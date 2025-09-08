Godavari River : नाशिकमध्ये सलग तीन दिवसांच्या पावसाने दिला ब्रेक; गंगापूर धरणातून विसर्ग वाढल्याने गोदाघाट पाण्याखाली

नाशिक: सलग तीन दिवसांच्या संततधारेनंतर नाशिक शहर व परिसरात रविवारी (ता. ७) सायंकाळनंतर पावसाने उघडीप दिली. त्यामुळे नाशिककरांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. मात्र गंगापूर धरणातून विसर्ग वाढविल्याने गोदाघाट पाण्याखाली गेला आहे. उर्वरित जिल्ह्यात दिवसभरात हलक्या सरी बरसल्या. हवामान विभागाने गुरुवार (ता. ११)पर्यंत जिल्ह्यात हलक्या स्वरूपाचा पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे..नाशिककरांची रविवारची (ता. ७) सकाळ पावसाच्या आगमनाने झाली. दुपारी चारपर्यंत अधूनमधून हजेरी लावणाऱ्या हलक्या ते मध्यम सरींमुळे नागरिकांनी घरीच थांबणे पसंत केले. सायंकाळनंतर मात्र पावसाने विश्रांती घेतल्याने रस्ते गजबजलेले पाहायला मिळाले.शहरात सायंकाळी साडेपाचपर्यंत ३.८ मिमी पर्जन्याची नोंद झाली. दुसरीकडे पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस व धरणातील आवक कायम असल्याने गंगापूरचा विसर्ग ३०२० क्यूसेकपर्यंत वाढविण्यात आला. त्यामुळे काठावरील जनजीवन विस्कळित झाले आहे..जिल्ह्यातही पावसाचा जोर कमी झाला आहे. इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांमध्ये दिवसभरात एक-दोन जोरदार सरी वगळता पावसाने विश्रांती घेतली. तर पेठ, सुरगाणा व दिंडोरीमध्येही हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचे पर्जन्य झाला..North India Flood : अतिवृष्टीचा कहर ! अनेक राज्यांत पूरस्थिती, हजारो गावे बुडाली; लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान, आजही पावसाचा अलर्ट .उर्वरित तालुक्यांमध्ये दिवसभरात रिमझिम स्वरूपाचा पाऊस झाला. जिल्ह्यात रविवारी (ता. ७) सकाळी आठपर्यंत संपुष्टात आलेल्या चोवीस तासांमध्ये सरासरी ११.९ मिमी पर्जन्याची नोंद झाली. तसेच यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत एकूण सरासरी ६१८ मिमी पाऊस पडला असून, वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत हे प्रमाण ६६.२ टक्के आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.