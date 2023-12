Nashik News : नववर्षाचे स्वागत गांजा लागवडीने

Nashik News : देशात कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत निर्यातबंदी केल्याने कांद्याचे भाव निम्म्याहून कमी झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मातीमोल भावाने कांद्याची विक्री सुरु आहे.

यंदा अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यातून ‘निसर्ग पिकवून देत नाही, तर सरकार विकू देत नाही’ अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. (Welcoming New Year with ganja Cultivation by farmers nashik news)