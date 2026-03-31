White Leopard Cub Nashik : नाशिकच्या दिंडोरीत प्रथमच दिसला 'पांढरा' बिबट्या; ऊसशेतीत जे आढळलं ते पाहून वनविभागही थक्क!

दिंडोरी : नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यात प्रथमच पांढऱ्या रंगाच्या बिबट्याचे पिल्लू आढळल्याने परिसरात मोठी चर्चा रंगली आहे. दिंडोरी वनपरिक्षेत्रातील चाचडगाव येथील ऊस शेतीत बिबट्याची नवजात तीन पिल्ले सापडली (Rare White Leopard Cub Found in Nashik Dindori) होती. त्यापैकी एका पिल्लाची त्वचा पांढऱ्या रंगाची असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर वन विभागाने तातडीने कारवाई करत नाशिक विभागीय पथकाला पाचारण केले..वन विभागाच्या (Forest Department) पथकाने या तिन्ही बछड्यांचे रेस्क्यू करून त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली. तपासणीत ही पिल्ले सुमारे सहा दिवसांची असल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे, पांढऱ्या बछड्याच्या त्वचेवर काही ठिकाणी हलके काळे ठिपकेही दिसून आले, ज्यामुळे हा दुर्मीळ प्रकार असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले..दरम्यान, पिल्लांना त्यांच्या आईपासून वेगळे ठेवण्याऐवजी सुरक्षितपणे पुनर्भेट घडवून आणण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला. त्यानुसार संध्याकाळच्या सुमारास चाचडगावातील ऊस शेतीत पिल्लांना पुन्हा ठेवण्यात आले. आईशी संपर्क साधण्यासाठी पिल्लांना एका टोपलीखाली सुरक्षित झाकून ठेवण्यात आले होते. तसेच परिसरात ट्रॅप कॅमेरेही बसवण्यात आले..रात्रीच्या वेळी बिबट्या मादी त्या ठिकाणी परतली आणि तिने तिन्ही पिल्लांना सुरक्षितपणे आपल्या अधिवासात नेल्याचे ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झाले. या यशस्वी ऑपरेशनमुळे वन विभागाचे कौतुक होत असून, नाशिक जिल्ह्यात पांढऱ्या बिबट्याचे पिल्लू आढळण्याची ही पहिलीच नोंद ठरली आहे.