Nashik Mayor: नाशिकचे महापौर-उपमहापौर ठरले, शेवटच्या क्षणापर्यंत ठेवण्यात आला होता सस्पेन्स! विरोधकांकडूनही आव्हान

नाशिक महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत रोमांचक वातावरण निर्माण झाले आहे. या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी मतदान होणार असून, भाजपने आपल्या उमेदवारांची नावे शेवटच्या क्षणापर्यंत गुप्त ठेवून सस्पेन्स निर्माण केला होता. अखेर पक्षाने महापौरपदासाठी हिमगौरी आडके यांना उमेदवारी जाहीर केली, तर उपमहापौरपदासाठी मच्छिंद्र सानप यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला. या निवडणुकीत भाजपची मजबूत स्थिती असल्याने त्यांचे उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता प्रबळ आहे, परंतु विरोधी पक्षांकडूनही जोरदार आव्हान उभे राहिले आहे.

