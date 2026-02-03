Nashik Mayor: नाशिकचे महापौर-उपमहापौर ठरले, शेवटच्या क्षणापर्यंत ठेवण्यात आला होता सस्पेन्स! विरोधकांकडूनही आव्हान

नाशिक महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत रोमांचक वातावरण निर्माण झाले आहे. या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी मतदान होणार असून, भाजपने आपल्या उमेदवारांची नावे शेवटच्या क्षणापर्यंत गुप्त ठेवून सस्पेन्स निर्माण केला होता. अखेर पक्षाने महापौरपदासाठी हिमगौरी आडके यांना उमेदवारी जाहीर केली, तर उपमहापौरपदासाठी मच्छिंद्र सानप यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला. या निवडणुकीत भाजपची मजबूत स्थिती असल्याने त्यांचे उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता प्रबळ आहे, परंतु विरोधी पक्षांकडूनही जोरदार आव्हान उभे राहिले आहे. .भाजपकडे बहुमतनाशिक महापालिकेत भाजपने ७२ नगरसेवक निवडून आणून बहुमत मिळवले आहे. त्यामुळे महापौर आणि उपमहापौर ही दोन्ही पदे त्यांच्या ताब्यात येणे निश्चित मानले जात आहे. पक्षाने उमेदवारांच्या निवडीसाठी चार नावांची यादी प्रदेश पातळीवर पाठवली होती. या प्रक्रियेनंतर आडके आणि सानप यांची नावे अंतिम करण्यात आली. पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले की, या निवडीमुळे शहराच्या विकासाला नवीन दिशा मिळेल. हिमगौरी आडके या प्रभाग क्रमांकातील अनुभवी नगरसेविका आहेत. त्याचप्रमाणे मच्छिंद्र सानप शहरातील स्थानिक मुद्द्यांवर सक्रिय राहिले आहेत..विरोधी पक्षांचाही निवडणुकीत सक्रिय सहभागदरम्यान, विरोधी पक्षांनीही या निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घेतला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून (शिवसेना उबाठा) महापौरपदासाठी प्रभाग क्रमांक १५ मधून निवडून आलेल्या सीमा पवार यांनी उमेदवारी अर्ज सादर केला आहे. या अर्जामुळे निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली आहे..Nashik Police : पोलिस प्रशासनाचे गंभीर अपयश; चोरीच्या दुचाकीचा 'स्क्रॅप'मध्ये लिलाव, चौकशीची मागणी.शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून तीन उमेदवारांचे अर्जएकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून (शिंदे शिवसेना) उपमहापौरपदासाठी तीन उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यात महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे, राहुल दिवे आणि विलास शिंदे यांचा समावेश आहे. शिंदे सेनेची ही आक्रमक भूमिका लक्षवेधी आहे. भाजप स्वबळावर सत्तेत असतानाही शिंदे सेनेने महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी उमेदवारी जाहीर केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे..महायुतीच्या भविष्याबाबत प्रश्नविलास शिंदे आणि प्रवीण तिदमे हे दोघेही पक्षाचे प्रमुख नेते असून, त्यांनी अर्ज घेऊन विरोधी पक्षांची एकजूट दाखवली आहे. या घडामोडींमुळे महापालिकेत महायुतीच्या भविष्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता भाजप महायुतीसोबत सत्तेत सामील होणार की स्वतंत्रपणे पुढे जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.नाशिक महापालिकेची ही निवडणूक केवळ पदांच्या निवडीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती राजकीय पक्षांच्या शक्तिप्रदर्शनाचे व्यासपीठ ठरली आहे. भाजपच्या उमेदवारांना पाठिंबा मिळेल की विरोधकांना आश्चर्यकारक यश मिळेल, हे शुक्रवारच्या मतदानानंतर स्पष्ट होईल..Nashik Crime : नाशिकमध्ये बडतर्फ पोलिसाचा लॉजमध्ये संशयास्पद आढळला मृतदेह? इरफानच्या मृत्यूमागील गूढ कायम, उलटसुलट चर्चांना उधाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.