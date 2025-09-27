नाशिक

Vani Crime : पतीच्या त्रासामुळे माहेरी आलेल्या पत्नीस पतीनेच कातरीने वार करीत केली हत्या

पतीचे दारुचे व्यसन व चारीत्र्यावर संशय घेवून सततची शिवीगाळ व मारहाणीस कंटाळून पत्नी माहेरी गेली.
वणी - भनवड, ता. दिंडोरी येथे पतीचे दारुचे व्यसन व चारीत्र्यावर संशय घेवून सततची शिवीगाळ व मारहाणीस कंटाळून माहेरी आलेल्या पत्नीस पतीने लोखंडी कात्रीने अंगावर वार करुन खुन केल्याची घटना घडली आहे. याबाबत वणी पोलिसांत पतीवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

