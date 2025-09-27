Vani Crime : पतीच्या त्रासामुळे माहेरी आलेल्या पत्नीस पतीनेच कातरीने वार करीत केली हत्या

वणी - भनवड, ता. दिंडोरी येथे पतीचे दारुचे व्यसन व चारीत्र्यावर संशय घेवून सततची शिवीगाळ व मारहाणीस कंटाळून माहेरी आलेल्या पत्नीस पतीने लोखंडी कात्रीने अंगावर वार करुन खुन केल्याची घटना घडली आहे. याबाबत वणी पोलिसांत पतीवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत घटना अशी की, रोहिणी सागर गांगोडे हीचा विवाह माहे मे २०२३ मध्ये सागर शिवाजी गांगोडे रा. लोनवाडी, ता. निफाड जि. नाशिक यांचे बरोबर झाला होता व त्यांना एक मुलगा नामे ओम वय-८ महिन्याचा आहे.रोहीणी हीस पती सागर शिवाजी गांगोडे हे दारू पिवुन संशय घेवुन तिस वाईटसाईट शिवीगाळ करून हाताचापटीने मारहान करीत होता. बाबतची माहिती रोहिणीने माहेरी भनवड येथे दिली होती. दरम्यान रोहीणी ही रक्षा बंधनाचे सणासाठी माहेरी भनवड येथे आली होती..रक्षा बंधनाचा सण झाल्यानंतर सुमारे एक महिन्यापुर्वी सागर गांगोडे हे बहीण हीस घेण्यासाठी दारू पिवुन आला असता माहेरील लोकांनी पाठवणार नसल्याचे सांगितल्याने रोहीणी व आई संगिताबाई हीस हाताचापटीने मारहान करून शिवीगाळ करून निघुन गेला.त्यानंतर साधारण ७ ते ८ दिवसांनी मेहुणे सागर गांगोडे हे त्यांचे वडीलांना व त्याचे नातेवाईक असे बहीण रोहीणी हीस घेणेसाठी आले त्यावेळी रोहिणीचे वडीलांनी सांगितले की, आमचे दोन पाहुणे बोलावुन घेवुन आपण एकत्र बसुन वाद मिटवुन घेवु व आमचे मुलीला घेवुन जा असे बोलत असतांना मेनुणे सागर गांगोडे हे मुलगा ओम यास कोणास काहीएक न सांगता घेवुन गेले. त्यानंतर सागर गांगोडे हे बहीण रोहीणी हीस फोन करून तु नांदण्यासाठी निघुन ये परंतु बहीणीने त्यास नकार दिला होता..दरम्यान, शुक्रवार ता. २६/०९/२०२५ रोजी दुपारी ०२/०० वाजेचे सुमारास भनवड येथे सागर गांगोडे हे रोहीणी हीस घेण्यासाठी आलेले होते. ते दोघेही एका पडवीत बोलत होते. घरचे कुटुंबीय घराचे ओटयावर बसलेले असतांना अचानक शिवीगाळ करण्याचा व ओरडण्याचा आवाज आल्याने रोहीणीचे भाऊ, आई वडीलांना घरात धाव घेतली असता सागर गांगोडे हे त्याचे हातातील लोखंडी कात्रीने बहीण रोहीणी हीचे छातीवर, पोटावर वार करीत होता. त्यावेळी त्यांनी आरडा ओरडा करून त्यास पकडण्याचा प्रयत्न केला असता..त्याने हातातील कात्री घेवुन अंगावर धावुन येवून मोटरसायकलवर बसून पलायन केले. दरम्यान आरडो ओरडीच्या आवाजाने परीसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत रोहिणी हिस खाजगी वाहनाने वारे सरकारी दवाखाना व नंतर वणी ग्रामिण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले..रोहिणी गंभीर जखमी असल्याने तीस प्राथमिक उपचार करुन जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले असता वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी तपासुन मयत घोषित केले. याबाबत मयताचा भाऊ योगेश प्रकाश धुळे, वय-३२ वर्ष, रा. भनवड यांच्या फिर्यादीवरुन सागर गांगोडे यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी अटक केली आहे. दरम्यान आज संशयीतास दिंडोरी न्यायालयात हजर केले असता सोमवार, ता. २९ पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.