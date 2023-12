Nashik Congress News: कॉंग्रेसला निफाडची जनता देणार का मदतीचा हात? सत्ताधारी पक्षाविरोधात आंदोलने

पिंपळगाव बसवंत : निफाड तालुक्याचे राजकारण गटातटाभोवती फिरत असले, तरी पक्षाची किनार असतेच. दिग्गज नेत्यांची मांदियाळीने येथील राजकारण नेहमीच चर्चेत राहते. १९९५ पूर्वीचा काळात निफाड तालुक्यावर कॉंग्रेसचे वर्चस्व राहिले.

विधानसभेपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर कॉंग्रेस पक्षाची हुकूमत दिसली. नंतर मात्र पक्षाची एवढी शक्कले उडाली, की कधी काळी बाल्लेकिल्ला असलेला कॉंग्रेसचा जीव तोळा मासा झाला.

कॉंग्रेसच्या डुबत्या नौकेत हवा भरून ती डौलाने हाकण्याचा विडा पक्षांच्या जुन्या-नव्या नेत्यांनी उचलला आहे.

मार्ग खडतर असला, तरी सत्ताधारी पक्षाविरोधात आंदोलने, जनसामान्यांच्या प्रश्‍नावर आवाज उठविल्यास कॉंग्रेसला निफाडची जनता मदतीचा हात देऊ शकते.