Nashik Unseasonal Rain Damage: गारपीटीने 10 हजार 600 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान! निफाड तालुक्यात 22 हजार शेतकरी‌ बाधित

निफाड : गारपीट व अवकाळी पावसामुळे निफाड तालुक्यातील दहा हजार सहाशे हेक्टरवरील द्राक्ष, कांदा, ऊस, गहू व मका या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. तालुक्यातील २२ हजार शेतकरी गारपीटीने बाधित झाले आहेत.

विधा‌नसभेच्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री गारपीटग्रस्तांच्या मदतीबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. (Nashik Unseasonal Rain Damage Damage to crops on 10 thousand 600 hectares due to hail 22 thousand farmers affected in Niphad taluka)