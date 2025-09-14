Agriculture Electricity : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर: निफाड तालुक्यात नवीन वीज उपकेंद्राची उभारणी

विंचूर: शेतकरी बांधवांना सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या विजेची गरज ओळखून शासनाकडून महावितरणच्या माध्यमातून नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्यात येत आहेत. या उपकेंद्रांच्या माध्यमातून शेतकरी व ग्राहकांना अखंड व मुबलक प्रमाणात वीज उपलब्ध होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले..वाहेगाव भरवस (ता. निफाड) येथे मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनी योजनेतून ३७१.४१ लाखांच्या निधीतून पाच एमव्हीए क्षमतेच्या नवीन ३३/११ किलोवॉटच्या वीज उपकेंद्राचे भूमिपूजन मंत्री श्री. भुजबळ यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते..प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरूळे, तहसीलदार विशाल नाईकवाडी, गटविकास अधिकारी नम्रता जगताप, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता वाय. पी. निकम, प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे, येवला विधानसभा अध्यक्ष वसंत पवार, तालुकाध्यक्ष भाऊसाहेब भवर, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर जगताप, संचालक डॉ. श्रीकांत आवारे, पांडुरंग राऊत, सरपंच सचिन दरेकर, सरपंच भगवान तिपायले, बालेश जाधव, अशोक नागरे, माधव जगताप, सीमा दरेकर, सोहेल मोमीन यांच्यासह अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते..श्री. भुजबळ म्हणाले,‘ फीडर सेग्रीगेशन’ प्रकल्पांतर्गत कृषी व घरगुती वीजपुरवठा विभक्त केला गेला आहे. महावितरणच्या या विविध विकास कामांमधून येवला, लासलगाव व निफाड तालुक्यातील ग्राहकांना २४ तास मुबलक वीज सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. आरडीएसएस अर्थात सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेतून तालुक्यातील वीज केंद्रांचे बळकटीकरण करणे, टीडीओ मीटर बसविणे, गावठाण फिडर विलगीकरण, उच्च व लघुदाब वीज वाहिन्यांचे बळकटीकरण व वीजहानी कपात करणे, नवीन उपकेंद्र निर्माण करणे, अस्तित्वात असलेल्या उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे, अतिरिक्त रोहित्र बसविणे ही कामे सुरू करण्यात आली आहेत..या सोबतच देवगाव, विंचूर, कानळद वीज केंद्राच्या क्षमतेत वाढ करण्यात येऊन त्याची क्षमता १० एमव्हीए करण्यात आली आहे. खडक माळेगाव वीजउपकेंद्रात अतिरिक्त ५ एमव्हीए व मरळगोई विद्युत उपकेंद्रात अतिरिक्त ५ एमव्हीए क्षमतेचे अतिरिक्त रोहित्र कार्यान्वित करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले..Supreme Court : रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी निधी उभारा; सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना, घर खरेदी करणाऱ्यांची गैरसोय टाळा .मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना स्वस्त, हरित आणि अखंड वीज पुरवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला गेला. आरडीएसएस लॉस रिडक्शन योजनेंतर्गत एसी केबल टाकण्यात येऊन कंडक्टर बदलणे, अपग्रेड करणे ही कामे करण्यात येत असून त्यानंतर रोहित्रांवरील अनधिकृत भार कमी होऊन रोहित्र नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे. खेडलेझुंगे येथे नवीन विद्युत उपकेंद्र निर्माण करण्याच्या सूचना महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना मंत्री श्री भुजबळ यांनी दिल्या. येवला, निफाड व लासलगाव तालुक्यात महावितरण तर्फे सुरू असलेल्या विविध कामांची माहिती कार्यकारी अभियंता श्री निकम यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.