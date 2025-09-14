नाशिक

Agriculture Electricity : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर: निफाड तालुक्यात नवीन वीज उपकेंद्राची उभारणी

Inauguration of New Power Substation in Vahegav Bharvas : मंत्री छगन भुजबळ यांनी पाच एमव्हीए क्षमतेच्या नवीन वीज उपकेंद्राचे भूमिपूजन करत शेतकऱ्यांसाठी अखंड वीज पुरवठा सुनिश्चित केला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विंचूर: शेतकरी बांधवांना सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या विजेची गरज ओळखून शासनाकडून महावितरणच्या माध्यमातून नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्यात येत आहेत. या उपकेंद्रांच्या माध्यमातून शेतकरी व ग्राहकांना अखंड व मुबलक प्रमाणात वीज उपलब्ध होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

Nashik
maharashtra
agriculture
Electricity
Agriculture News
