Nashik Wine Industry : नाशिकच्या 'वाइन कॅपिटल'ला अतिवृष्टीचा फटका! द्राक्ष उत्पादनात ४०% घट, वायनरींना परराज्यातून द्राक्ष मागवावी लागणार?

लासलगाव: वाइन कॅपिटल अशी ख्याती असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात यंदा अतिवृष्टीने सर्वच शेतीपिकांची हानी झाली तशी ती द्राक्षाचीही झाली, तिचा परिणाम यंदा द्राक्ष उत्पादनात किमान तीस ते चाळीस टक्के घट येणार आहे. .द्राक्ष उत्पादन घटल्याचा थेट परिणाम वाईन उद्योगावर होणार आहे. वाईनसाठी आवश्यक द्राक्षातील 'ब्रिक्स' अर्थात साखरेचे प्रमाण वाढविणे गरजेचे आहे. वाईन उत्पादकांना यासाठी मोठी पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. याचबरोबर पुरेशे द्राक्ष मिळणे मुश्किल होणार असल्याने परराज्यातून द्राक्ष मागविण्याची वेळही येऊ शकते. त्यात यंदा उत्पादन घटल्याने द्राक्षाला भाव चांगला राहण्याची शक्यता आहे, जास्त भावाने द्राक्ष घेणे म्हणजे वाईन उत्पादनाचा खर्च वाढणार असल्याने वाईनरी चालविणे अवघड होणार आहे..यंदा अतिवृष्टीचा फटका वायनरी द्राक्ष उत्पादकांना सर्वाधिक बसला आहे. जास्त पावसाने द्राक्ष बागांमध्ये रोगराईचा प्रादुर्भाव वाढल्याने उत्पादन घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. क्लस्टर रॉट, अँथ्रॅक्नोज, मिल्ड्यू यांसारख्या रोगांनी अनेक बागांवर आक्रमण केल्यामुळे द्राक्षांचे दर्जात्मक नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये वाढली आहे. वायनरी द्राक्षांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे 'शुगर कंटेंट' (ब्रिक्स). अतिवृष्टीमुळे द्राक्षांतील साखर कमी राहण्याचा, दाणे फुटण्याचा आणि गुणवत्ता घसरण्याचा धोका आहे. परिणामी चांगल्या दर्जाच्या वाईन निर्मितीमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता वायनरी संचालकांनी व्यक्त केली आहे..उत्पादन घटण्याची शक्यताकाही भागांमध्ये द्राक्षांची पुनर्वाढ मंदावली असून पुढील दोन महिन्यांत अपेक्षित उत्पादन २० ते ३५ टक्क्यांनी घटू शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. अशा परिस्थितीत वायनरींच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होणार असून काही वायनऱ्यांना बाहेरच्या राज्यांमधून किंवा इतर जिल्ह्यांमधून द्राक्ष खरेदीची गरज भासू शकते..स्थानिक रोजगारावर प्रभाववायनरी क्षेत्रातील हंगामी रोजगारावरही परिणाम दिसू शकतो. द्राक्षाचे प्रमाण कमी झाल्यास वायनरीमध्ये प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग आणि ट्रान्सपोर्ट या कामांची व्याप्ती घटण्याची भीती व्यक्त होत आहे. स्थानिक मजुरांना मिळणारे दिवस कमी होण्याचा संभाव्य अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..योग्य नियोजन न केल्यास धोका : होळकरमहाराष्ट्रात गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सर्वच प्रकारच्या द्राक्षबागांचे नुकसान झाले आहे, यातून वाईनच्या बागा देखील सुटल्या नाही. अनेक भागांमध्ये वाइनच्या द्राक्षांना अत्यल्प फळ आलेले आहे. वाइन कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे द्राक्ष घेण्यासाठी बऱ्यापैकी निकष लावले आहेत, त्यातच यावर्षी माल कमी असल्याने या शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, मात्र शेतकऱ्यांना थांबवता येणार नाही. एकंदर आगामी परिस्थिती पाहता या वर्षी आणि पुढील वर्षी नवीन वाइनच्या बागा लावणे टाळले पाहिजे. वाइन उत्पादक कंपन्यांसोबत व्यवस्थित बोलणी करून करार करून वाइनच्या बागा लावाव्यात..Ichalkaranji Flood Relief : पूर ओसरला, पण जखमा कायम; इचलकरंजीतील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना १९ लाखांची मदत, १६ लाभार्थी अजून प्रतीक्षेत.गुणवत्तापूर्ण द्राक्षांशिवाय वाइनचा दर्जा टिकत नाही. जादा पावसामुळे ब्रिक्स कमी येण्याची मोठी समस्या आहे. यावर्षी ६० क्विंटल च्या जवळपास माल हातात मिळेल त्यामुळे तीस क्विंटल चा फटका बसला आहे . त्यामुळे उत्पादनात काही प्रमाणात घट होणे अपरिहार्य आहे. आवश्यकतेनुसार बाहेरच्या भागांतून दर्जेदार द्राक्ष मागवावी लागू शकतात.-आशिष वाघ, वाघा वायनरी, रानवड, निफाड.माझी सात एकर सेनेन व झिनफिंडेल वायनरी असून, दर वर्षी ब्रिक्स वाढविण्यासाठी आम्ही काटेकोर व्यवस्थापन करतो. पण यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे दाणे फुटण्याची शक्यता आहे. भुरी, थ्रीप्स रोग वाढत आहेत. खर्च वाढतोय आणि दराचा काही नेम नाही. उत्पादन कमी झाल्यास आर्थिक गणित बिघडेल.- बाळासाहेब शिंदे, वायनरी उत्पादक, श्रीरामनगर, निफाड.