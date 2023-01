Nashik Crime News : घराचे आमिष दाखवून भोंदूबाबाकडून महिलेवर अत्याचार

By

नाशिक : अंगात दैवी शक्ती असल्याचे भासवून कथित भोंदूबाबाने विवाहित महिलेला घर देण्याचे आमिष दाखवून बलात्कार केला.

तसेच पीडितेने दिलेले पाच लाखांची मागणी केली असता, नराधम बाबासह त्याची पत्नी व मुलांनी जातीवाचक शिवीगाळ करून धमकाविल्याची घटना घडली. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात बलात्कारासह फसवणूक, धमकी व ॲट्रोसिटी अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Woman assaulted by Bhondubaba by luring her home Nashik Crime News)

विष्णू काशिनाथ वारुंगसे उर्फ देवबाबा (52) या संशयित मांत्रिकासह त्याची पत्नी सुनिता विष्णू वारुंगसे (47), मुलगा उमेश विष्णू वारुंगसे (20), मुलगी वैशाली विष्णू वारुंगसे (25, सर्व रा. लोभो अपार्टमेंट, घंटेचा म्हसोबा मंदिराजवळ, पुणे रोड, उपनगर) अशी संशयितांची नावे आहेत. ४० वर्षीय पीडित विवाहितेच्या फिर्यादीनुसार, संशयित भोंदूबाबाशी पीडितेची जुनी ओळख असून त्यांच्यात प्रेमसंबंधही होते.

पीडितेला भोंदूबाबाने घर देण्याचे आमिष दाखविले होते. त्यासाठी त्याने पीडितेकडून पाच लाख रुपयेही घेतले होते. या भोंदूबाबाने पीडितेवर २० एप्रिल २०१८ ते २ ऑक्टोबर २०२२ या दरम्यान लोभो अपार्टमेंटसह इतर ठिकाणी पीडितेवर लैगिंक अत्याचार केले. या प्रकरणात संशयित भोंदूबाबाची पत्नी, मुलगा व मुलगीही सामील असून त्यांच्या संगनमताने झाल्याचे पीडितेने दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.

दरम्यान, अनेक वर्षे होऊनही संशयित भोंदूबाबा पीडितेला घर व घेतलेले पाच लाख रुपये देत नव्हता. त्यामुळे पीडितेने भोंदूबाबाकडे पाच लाख रुपये परत मागितले असता, त्याने पीडितेला जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. तसेच आपल्या अंगात दैवी शक्ती असल्याचे भासवून दिला धमकावले.

याप्रकरणी पीडितेने उपनगर पोलिसात धाव घेत आपबिती सांगितल्यानंतर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक निलेश माईनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बलात्कारासह धमकी, फसवणूक व ॲट्रोसिटीअन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे. सदरील गुन्ह्याचा तपास सहायक आयुक्त डॉ. सिद्धेश्‍वर धुमाळ हे करीत आहेत.

अंनिसचे निवेदन

सदरी प्रकरणात नराधम देवबाबाने दैवी शक्ती असल्याचे भासवून पीडितेवर अत्याचार केले आहेत. असे असतानाही जादूटोणाविरोधी कायद्याचे कलम या गुन्ह्यात लावलेले नाहीत. त्यामुळे पीडितेस न्याय मिळण्यासाठी या गुन्ह्यात जादूटोणा विरोधी कायद्याचे कलमान्वये गुन्हा दाखल व्हावा.

भोंदूबाबाने अनेकांची फसवणूक केल्याची दाट शक्यता असून त्या दृष्टीने तपास करावा, अशी मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रा. डॉ. सुरेश घोडेराव, राजेंद्र फेगडे, अरुण घोडेराव, राजेश शिंदे व विजय खंडेराव यांनी निवेदनाद्वारे उपनगर पोलिसांकडे केली आहे.

