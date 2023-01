Nashik News: मनमाड- मालेगाव महामार्गावर कुंदलगाव शिवारात कार अपघातात महिलेचा मृत्यू

By

चांदवड (जि. नाशिक) : मनमाड मालेगाव महामार्गावर कुंदलगाव शिवारात कार अपघातात येवला येथील सिमा प्रमोद केदार यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. (woman died in car accident in Kundalgaon area on Manmad Malegaon highway Nashik News)

येवला तालुक्यातील चिचोंडी वीज उपकेंद्रांचे उप अभियंता प्रमोद केदार हे आपल्या पत्नी व मुलांसह मालेगाव हून येवल्याकडे कार क्रमांक एम एच ४१, ए झेड ००४० ने जात होते. याचवेळी कुंदलगावजवळ एका वळणावर त्यांचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने कार एका झाडावर आदळली.

या अपघातात अभियंता प्रमोद केदार यांच्या पत्नी सिमा केदार जागीच ठार झाल्या. तर स्वतः प्रमोद केदार व त्यांची मुलगा व मुलगी गंभीर जखमी आहेत. या अपघातानंतर जखमींना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

जखमींना पुढील उपचारासाठी नाशिक येथे दाखल करण्यात आले आहे. यावेळी घटनास्थळी पोलिस हवालदार पालवी, उत्तम गोसावी यांनी घटनास्थळी पाहणी करून पंचनामा केला.

