नाशिक

Chandwad News : प्रातर्विधीसाठी बाहेर पडल्या अन् डोंगरावरील दगडाने घेतला जीव; दरेगावच्या महिलेचा जागीच मृत्यू, परिसरात हळहळ

चांदवड तालुक्यातील राजदेरवाडी येथे बुधवारी (ता. ८) पहाटे डोंगरावरून कोसळलेल्या मोठ्या दगडाखाली सापडून महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Indubai Devare

Indubai Devare

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सकाळ वृत्तसेवा
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गणूर - चांदवड तालुक्यातील राजदेरवाडी येथे बुधवारी (ता. ८) पहाटे डोंगरावरून कोसळलेल्या मोठ्या दगडाखाली सापडून महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

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