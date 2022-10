नाशिक : नाशिक-पुणे महामार्गावरील फेम सिग्नल येथे डाव्या बाजुला वळण घेतलेल्या मोपेडला ओव्हर टेक करण्याच्या नादात ट्रकने धडक दिली. या अपघातामध्ये मोपेडवरील महिला ठार झाली तर मोपेडचालकासह चिमुरडी जखमी झाल्याची घटना घडली. याप्रकरणी उपनगर पोलिसात ट्रकचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (woman on moped was killed in collision with truck at Home signal Nashik Latest Marathi News)

लता शशिकांत गांगुर्डे (५६, रा. गांगुर्डे निवास, दसक, जेलरोड) असे अपघातात ठार झालेल्या महिलेचे नाव आहे. शशिकांत दामोदर गांगुर्डे यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या गुरुवारी (ता.१३) सायंकाळी सहा-साडेसहा वाजेच्या सुमारास गांगुर्डे दाम्पत्य व त्यांची लहान नात यांना घेऊन ते ॲक्टिवा मोपेडे दुचाकीवरून नाशिक-पुणा रोडवरील फेम सिग्नलकडून डावीकडे वळाले. जनता विद्यालयाच्या विरोद्ध बाजुला असताना पाठीमागून आलेल्या ट्रकने (एमएच १५ एजी ८२१०) ओव्हर टेक करण्याच्या नादात गांगुर्डे यांच्या ॲक्टिवाला धडक दिली.

यात ॲक्टिवावर पाठीमागे बसलेल्या लता गांगुर्डे या गंभीररित्या जखमी झाल्या तर, शशिकांत गांगुर्डे व त्यांची लहान नात किरकोळ जखमी झाले. लता गांगुर्डे यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यु झाला. याप्रकरणी ट्रकचालक दिलीप विश्‍वनाथ वाघ (५३, रा. पेठरोड) यांच्याविरोधात उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक पी.डी. चौधरी हे करीत आहेत.

