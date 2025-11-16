Nashik Crime: "माझ्यासोबत संबंध ठेवले नाही तर पुस्तकातील नावांपैकी एकाचा बळी..."; अत्याचाराच्या घटनेनं नाशिक हादरलं, काय घडलं?

जादूटोण्याची भीती दाखवून एका महिलेवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आणि ५० लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या भोंदू बाबाविरुद्ध नाशिकच्या इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपीने महिलेला स्मशानातील पूजेचे आमिष दाखवले आणि पुस्तकात लिहिलेल्या पती व मुलांच्या नावांपैकी एकाचा बळी जाईल, अशी धमकी देऊन तिच्यावर दबाव आणला. या प्रकरणाने नाशिक जिल्हा हादरला असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..मानसिक दबाव आणलाघटना नाशिकच्या निफाड तालुक्यातील धारणगाव येथील रहिवासी गणेश जगताप याच्याशी संबंधित आहे. महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपी हा स्वतःला भोंदू बाबा म्हणवून घेतो. त्याने महिलेला "तू मला आवडतेस, तुला मिळवण्यासाठी मी स्मशानात पूजा करतो," असे सांगून तिच्यावर मानसिक दबाव आणला. .पुस्तकातील नावांपैकी एकाचा बळी जाईलयानंतर त्याने एका पुस्तकात महिलेच्या पती आणि मुलांची नावे लिहिली आणि धमकावले की, "माझ्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले नाहीस तर पुस्तकातील नावांपैकी एकाचा बळी जाईल." या जादूटोण्याच्या भीतीने घाबरलेल्या महिलेने आरोपीच्या सांगण्यानुसार अनेक वेळा शारीरिक संबंध ठेवले. याच दरम्यान, आरोपीने महिलेकडून ५० लाख रुपये उकळले आणि आर्थिक फसवणूक केली..Nashik News : बिबट्यासोबत कोल्ह्याची भर; टाके देवगाव-वावीहर्ष परिसरात कोल्ह्याच्या हल्ल्याने तिघे जखमी!.संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखलपोलिसांनी या प्रकरणी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी गणेश जगताप याला अटक करण्यासाठी पोलिसांचे पथक रवाना झाले असून, त्याच्या साथीदारांचीही चौकशी सुरू आहे..संतापाची लाट निर्माणमहिलेने तक्रार दिल्यानंतर उघड झालेल्या या घटनेने स्थानिक भागात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीच्या नावाने होणाऱ्या अत्याचारांवर मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे..फसवणुकीच्या घटना वाढल्यानाशिक जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या घटना वाढल्याने पोलिसांनी नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रकरणाचा तपास इंदिरानगर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक करत आहेत..Nashik Municipal Elections : पालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची झुंबड; एकाच दिवसात नगराध्यक्षपदासाठी १८, सदस्यपदासाठी ३२४ अर्ज दाखल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.