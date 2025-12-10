Nashik News : राज्याचा पहिला प्रायोगिक प्रकल्प नाशिकमध्ये! संसार तुटू नये म्हणून सुरू झाले 'विवाहपूर्व संवाद केंद्र'

नाशिक: पुरुषांच्या बरोबरीने महिलाही सर्वच क्षेत्रांत आगेकूच करीत असतानाही सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात महिलांना दुय्यमच स्थान आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. महिलांच्या लैंगिक शोषणाला वाचा फोडण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये विशाखा समित्या नावापुरत्याच आहेत. तर, महिलांना जगण्याचा हक्क असतानाही घरगुती हिंसाचाराच्या त्या आजही बळी ठरत आहेत. .ही बाब सामाजिकदृष्ट्या चिंताजनक आहे. दरम्यान, शासनाने घरगुती हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी ‘विवाहपूर्व संवाद केंद्र’ सुरू केले असून, राज्यातील हा पहिला प्रायोगिक प्रकल्प नाशिकमध्ये सुरू करण्यात आला आहे..मानवी हक्क दिन दर वर्षी १० डिसेंबरला साजरा केला जातो. प्रत्येकाला समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायाचा अधिकार आहे. असे असतानाही महिलांना सामाजिक व राजकीय पातळीवर समानतेची वागणूक मिळते का, असा प्रश्न उभा राहतो आहे. पंचवटीतील हिरावाडीत दोन आठवड्यांपूर्वी नवविवाहिता नेहा पवार हिने सासरच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली. या प्रकरणात नवविवाहितेची कौमार्य चाचणीही घेण्यात आली. तिच्यावर जादूटोण्याचाही प्रकार करण्यात आला. अशा घटना सातत्याने घडत असताना महिलांना जगण्याच्या हक्कांवरच गदा येते आहे. सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नावाखाली आजही शहरासह ग्रामीण भागात महिलांना घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते आहे..शासनाकडून समुपदेशनमहिलांना त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे सर्वाधिक तक्रारी घरगुती हिंसाचाराच्याच असतात. या विभागाकडे पीडित महिला घरगुती हिंसाचाराविरोधात तक्रार करू शकतात. या विभागामार्फत संबंधित कुटुंबीय व दांपत्याचे समुपदेशन केले जाते. समुपदेशनात वाद न मिटल्यास पीडित महिलेस कायदेशीर सल्ल्यासह मदत केली जाते. .जिल्हा न्यायालयात विधीसेवा प्राधिकरण केंद्राकडूनही महिलेला मोफत कायदेशीर मदत दिली जाते. ही मदत जिल्ह्यातीलच नव्हे तर परजिल्हा, परराज्यातील महिलांनाही मिळते. या प्रकरणात जर महिलेला तिच्या कुटुंबीयांकडून स्वीकारण्यात न आल्यास वा महिलेला माहेरी वा सासरी जायचे नसल्यास तिच्या निवाऱ्याचीही सोय केली जाते. अशा महिलांसाठी वसतिगृहाचीही सोय करण्यात आलेली आहे. या महिलांचे विभागातर्फे पुनर्वसन केले जाते..विवाहपूर्व संवाद केंद्रराज्यातील पहिले विवाहपूर्व संवाद केंद्र गेल्या पाच महिन्यांपूर्वी नाशिक येथे सुरू करण्यात आले आहे. महिला व बालविकास विभागांतर्गत या केंद्रात नोंदणी करून विवाह करणाऱ्यांसह विवाहापूर्वी नववर-वधूंचे समुपदेशन केले जाते, जेणेकरून विवाहानंतर वधू-वरांसह त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये कोणतेही वितुष्ट, वाद होऊन संसार मोडकळीस येऊ नये, त्यांचा संसार सुरळीत सुरू व्हावा या उद्देशाने समुपदेशन केले जाते. गेल्या पाच महिन्यांत २११ नववधू-वरांनी या समुपदेशनाचा लाभ घेतला आहे. विशेषत: प्रेमप्रकरणातून विवाह करणाऱ्यांचेही समुपदेशन केले जाते..महिलांचे हक्कसमानता : महिला आणि पुरुषांना समान हक्क आणि अवसर मिळवून देणेस्वातंत्र्य : महिलांना स्वतःच्या जीवनाचा निर्णय घेण्याचा अधिकारनिवडणुकीचा हक्क : महिलांना मतदानाचा आणि निवडणुकीत सहभाग घेण्याचा अधिकारशिक्षणाचा हक्क : महिलांना शिक्षण घेण्याचा अधिकारकामाचा हक्क : महिलांना समान कामासाठी समान वेतन मिळण्याचा अधिकारस्वास्थ्याचा हक्क : महिलांना स्वास्थ्य सेवांचा लाभ घेण्याचा अधिकारसंपत्तीचा हक्क : महिलांना संपत्तीचा अधिकारसुरक्षा : महिलांना हिंसा आणि छळापासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार.Beed Accidents : वाहनांची गती वाढली, जीवनाची मंदावली; रस्ते अपघातात अकरा महिन्यांत ३९९ बळी, दुचाकींचे प्रमाण सर्वाधिक.वारसाहक्कात जुमलेबाजीमहिलांनाही वारसा हक्कामध्ये घटनेने समान अधिकार दिला आहे. असे असतानाही महिलांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये समान हक्क दिला जात नाही. त्यात अनधिकृत मार्गांचा वापर करीत तिचा वारसाहक्क नाकारला जातो. मालमत्तेतील अधिकारी तिने घेऊ नये यासाठी तिच्या भावांकडूनच अन्य प्रलोभने देत वा भावनिक दबाव आणून तिला मालमत्तेचा हक्क दिला जात नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.