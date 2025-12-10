नाशिक

Nashik News : राज्याचा पहिला प्रायोगिक प्रकल्प नाशिकमध्ये! संसार तुटू नये म्हणून सुरू झाले 'विवाहपूर्व संवाद केंद्र'

Growing Concerns Over Women’s Rights and Safety in Nashik : नाशिकमध्ये महिलांवरील घरगुती हिंसाचार कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या राज्यातील पहिल्या ‘विवाहपूर्व संवाद केंद्रा’त नागरिकांना समुपदेशन दिले जात आहे.
नाशिक: पुरुषांच्या बरोबरीने महिलाही सर्वच क्षेत्रांत आगेकूच करीत असतानाही सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात महिलांना दुय्यमच स्थान आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. महिलांच्या लैंगिक शोषणाला वाचा फोडण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये विशाखा समित्या नावापुरत्याच आहेत. तर, महिलांना जगण्याचा हक्क असतानाही घरगुती हिंसाचाराच्या त्या आजही बळी ठरत आहेत.

