Nashik News : नाशिक रोडला माजी नगरसेवकांच्या आशीर्वादाने लाकूडतोडे सक्रिय

नाशिक रोड : नाशिक रोडला सध्या काही माजी नगरसेवकांच्या आशीर्वादाने लाकूडतोडे सक्रिय झाले आहे. महापालिकेची कोणतीही परवानगी नसतानाही लाकूडतोडे ठिकठिकाणी झाडे तोडत आहेत. त्यामुळे वृक्षप्रेमींनी नागरिकांना झाडे तोडताना माणसे दिसल्यास त्यांना झाडे तोडण्याची परवानगी मागावी आणि महापालिकेला ऑनलाइन फोटोसह तक्रार करावी, असे आवाहन केले आहे. (Wood cutting active on Nashik Road with support of former corporator Nashik News)

नाशिक रोडला सध्या ठिकठिकाणी मोकळ्या जागांवरची झाडे तोडली जात आहेत. काही माजी नगरसेवकांच्या आशीर्वादाने हे झाडे तोडण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. ही झाडे तोडून ब्लॅक लिस्टेड ठेकेदार सध्या बाजारात विकत असल्याची चर्चा आहे. नाशिक रोड परिसरात अनेक ठिकाणी झाडे तोडण्याचे काम सध्या गुप्त पद्धतीने सुरू आहे. यासाठी नाशिकच्या वृक्षप्रेमींनी अशी झाडे कोणी तोडत असल्यास थेट त्यांचा फोटो आणि व्हिडिओ शूटिंग काढा, तसेच महापालिकेला ऑनलाइन तक्रार करा अथवा उद्यान उपायुक्तांना तक्रार करा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

"झाडे वाढवायला अनेक वर्षे लागतात, मात्र तोडायला एक दिवस लागतो. कोरोनामध्ये ऑक्सिजनचे महत्त्व आपल्याला समजले आहे. नाशिक रोडमध्ये सध्या सर्रास वृक्षतोड मोठ्या संख्येने होत आहे. यामध्ये काही राजकीय पक्षाचे नेते छुप्या पद्धतीने सहभागी आहेत. त्यामुळे खासगी अथवा सरकारी जागेवर कोणी झाडे तोडत असल्यास तत्काळ महापालिकेच्या ई-कनेक्ट आपला तक्रार टाका. पुरावा म्हणून फोटो व शूटिंग आवश्यक आहे"

- वैभव देशमुख, वृक्षप्रेमी संघटना

