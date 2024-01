NMC News : नाशिक महापालिकेचे कामकाज ठप्प! मराठा सर्वेक्षणाचा परिणाम

नाशिक : जानेवारीअखेर मराठा सर्वेक्षणाचे फॉर्म भरून शासनाला अहवाल सादर करायचा असल्याने शहरी भागात महापालिकेची यंत्रणा कामाला लावण्यात आली आहे. जवळपास २६०० प्रगणकांच्या माध्यमातून सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरवात झाली आहे.

या सर्वेक्षणामुळे महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. दरम्यान, सर्वेक्षण करताना सर्व्हर डाऊन झाल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. (work of Nashik Municipal Corporation stopped Result of Maratha Survey server down NMC News nashik)