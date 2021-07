मांजरपाडा धरणाच्या भिंतीचे काम पूर्ण; पालकमंत्र्यांची माहिती

येवला (जि. नाशिक) : मांजरपाडा (देवसाने) प्रकल्पाचे असलेले आव्हानात्मक काम लवकरच पूर्ण होत आहे. धरणाच्या भिंतीचे काम पूर्ण झाले असून, तालुक्यातील अनकुटे परिसरातील रेल्वे क्रॉसिंग व इतर सर्व प्रकल्पाची कामे महिनाभरात पूर्ण होऊन यंदा डोंगरगावपर्यंत पूर्ण क्षमतेने पाणी पोहचविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. (work of wall of manjarpada dam has been completed said chhagan bhujbal)

भुजबळ म्हणाले, मांजरपाड्याचे काम अतिशय कठीण काम होते. यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करून काम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील रेल्वे क्रॉसिंगचे काम दोन वर्षांपासून प्रलंबित होते. रेल्वे प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून यासाठी परवानगी मिळविण्यात आली. गुरूवारी या क्रॉसिंगचे काम सुरू असून, क्रॉसिंगसह राहिलेली किरकोळ कामे या महिनाभरात पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी या प्रकल्पाचे पाणी पूर्ण क्षमतेने डोंगरगावपर्यंत पोहचविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले. प्रकल्प नवीन असल्याने पहिल्या वर्षी अडचणी येतील. मात्र, त्या सोडविल्या जातील, असे त्यांनी उपस्थितांना आश्‍वस्त केले. लवकरच येवल्याच्या दिशेने पाणी आल्यानंतर पुन्हा एकदा या कामाची आपण लवकरच पाहणी करून जलपूजन करू, असे त्यांनी सांगितले.

पुणेगाव - दरसवाडी - डोंगरगाव कालव्यावरील तालुक्यातील अनकुटे शिवारातील रेल्वे क्रॉसिंगच्या कामाची भुजबळ यांनी पाहणी केली. या वेळी ते बोलत होते. या वेळी कार्यकारी अभियंता राजेंद्र शिंपी, तालुकाध्यक्ष साहेबराव मढवई, बाजार समितीचे प्रशासक वसंत पवार, ठेकेदार ज्ञानेश्‍वर जगताप, अरूण थोरात, पंचायत समितीचे गटनेते मोहन शेलार, नगरसेवक दीपक लोणारी, मकरंद सोनवणे, बाळासाहेब गुंड, नवनाथ काळे, ज्ञानेश्‍वर दराडे, ज्ञानेश्‍वर शेवाळे, साहेबराव आहेर, विजय खोकले, सुनील पैठणकर, भाऊसाहेब धनवटे, भूषण लाघवे आदी उपस्थित होते.

(work of wall of manjarpada dam has been completed said chhagan bhujbal)

हेही वाचा: नाशिक-इंदूर हवाईसेवा होणार सुरू; ओझर विमानतळावरून विमानसेवा