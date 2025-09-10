प्रत्येक श्वास आहे अनमोल...!

निखिल रोकडे- नाशिक: आयुष्यातील एखाद्या टप्प्यावरील नैराश्य किंवा एखाद्या प्रसंगात रागाच्या भरात उद्विग्न होऊन थेट जीवनयात्रा संपविण्यापर्यंत टोकाचे पाऊल उचलले जाते; परंतु सामाजिक जाणिवा जागरुक ठेवल्यास बहुतांश आत्महत्या रोखता येणे शक्य असल्याचे मानसोपचारतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी आप्तस्वकीयांना योग्यवेळी भावनिक आधार देत पीडितांना या दुष्टचक्रातून वाचविण्याची साध यानिमित्त दिली आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी निश्चितच तणावमुक्त जीवनशैली व मनमोकळेपणे सकारात्मक संवाद नातेसंबंध व मित्र परिवारात वाढविण्याची आवश्यकता आहे. .जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिननिमित्त समाजात आत्महत्येच्या वाढत्या गंभीर समस्येवर प्रकाश टाकणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः राज्यात शेतकरी आत्महत्या, तरुणांमधील वाढता ताण आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या चिंतेचा विषय बनला आहे. ही केवळ एक सामाजिक समस्या नसून, प्रत्येक व्यक्तीने संवेदनशीलपणे विचार करण्याची आणि कृती करण्याची गरज आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात अनेक कारणांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल रोज उचलले जाते आहे..उमेदीचा काळ ठरतोय घातकतरूण वयात ऊर्जा सर्वाधिक असल्याने आयुष्याच्या वाटचालीत, प्रगतीत हा टप्पा महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र ऐन उमेदीच्या काळात सर्वाधिक आत्महत्या याच वयात घडत असल्याचे समोर येते आहे. वयोगटानुसार आत्महत्येचे प्रमाण तपासल्यास २० ते ३० वयोगटातील तरुण सर्वाधिक आत्महत्या करत असल्याची धक्कादायक बाब समोर येते. हा वयोगट नोकरी, शिक्षण, लग्न आणि सामाजिक अपेक्षांच्या दबावाखाली असतो. .त्यामुळे प्रसंगी टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. विद्यार्थ्यांमध्येही, शैक्षणिक ताण आणि करिअरच्या दबावामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. ३० ते ६० वयोगटातील प्रौढ व्यक्तींमध्येही हे प्रमाण लक्षणीय आहे. आर्थिक समस्या आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे या वयोगटातील व्यक्ती तणावग्रस्त असतात. आजमितीस जगात सर्वाधिक तरुण भारतात आहेत. हे चित्र लक्षात घेता ही बाब चिंतेची व धोक्याची घंटा मानली पाहिजे..जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिनाविषयी...जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिनाची सुरुवात २००३ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटना आणि इंटरनॅशनल असोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिव्हेंशन यांच्यातर्फे झाली. आत्महत्येच्या जागतिक समस्येकडे लक्ष वेधणे, समाजात जागरूकता निर्माण करणे, आणि आत्महत्या टाळण्यासाठी उपाययोजनांना प्रोत्साहन देणे हा या दिनाचा मुख्य उद्देश आहे. दरवर्षी १० सप्टेंबरला हा दिवस साजरा केला जातो..अशी आहेत आत्महत्येची कारणेआर्थिक समस्या (कर्जबाजारीपणा,मर्यादित उत्पन्न).कौटुंबिक अडचणी (नात्यातील ताणतणाव, अपेक्षाभंग, भांडणे, अवाजवी अपेक्षा).वैयक्तिक आजारपण(दुर्धर आजार, मानसिक आजार).प्रेमसंबंधातील अपयश (प्रेमात मिळालेला धोका, भांडणातील राग).व्यसनाधीनता (व्यसनाच्या आहारी गेल्याने वाढलेला तणाव)..कशी ओळखाल आत्महत्येच्या मानसिकतेची चिन्हेआत्महत्या करण्याचा विचार करणाऱ्या व्यक्ती काही विशिष्ट संकेत दर्शवितात. सभोवतालच्या व्यक्तींनी ती ओळखणे आणि वेळीच सहाय्यता उपलब्ध केल्यास आत्महत्येस प्रतिबंध करता येऊ शकतो..अशी ओळखावीत आत्महत्येची चिन्हेभावनात्मक बदल : तीव्र नैराश्य, सतत उदास राहणे, चिडचिडेपणा वाढणे, अचानक शांत किंवा आनंदी वाटणे.सामाजिक दुरावा : मित्र आणि कुटुंबापासून दुरावा निर्माण होणे. एकलकोंडेपणा वाढणे. पूर्वी आवडणाऱ्या गोष्टींमध्ये रस संपुष्टात येणे.वर्तणुकीतील बदल : हलगर्जी वाढणे किंवा धोकादायक वर्तणूक करणे, व्यसनाधीनतेत वाढ, झोपण्याच्या पद्धतींमधील बदल.संवादातील बदल : ''मी आता जास्त काळ जगणार नाही'', ''मी सर्वांसाठी एक ओझे आहे'', ''मी आता सर्वकाही संपविणार आहे'' अशा प्रकारचे थेट किंवा अप्रत्यक्ष संकेत देणे. नकारात्मक भाव वाढीस लागणे..पोलिसांमध्ये सर्वाधिक ताणतणावसमाज व्यवस्थेमध्ये पोलिस विभाग हा सर्वाधिक ताणतणावात असल्याचे दिसून येते. पोलिसांवर असलेला कामाचा अतिरिक्त ताण हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील शासकीय विभागांमध्ये पोलीस विभागामध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण इतर विभागांच्या तुलनेत अधिक आहे.यामध्ये अगदी पोलीस शिपाई पासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतआत्महत्येच्या घटना वेळोवेळी घडलेल्या आहे.कामाचा अतिरिक्त ताण येत असल्यामुळे मानसिक आणि शारीरिक या दोन्ही प्रकारच्या व्याधी जडल्या जात आहे. कामामुळे कुटुंबाशी संवाद कमी होतो. तसेच पोलीस विभागातील होणाऱ्या वारंवार बदल्यांमुळे अनेक वेळी इच्छा नसतानाही कुटुंबापासून दूर राहावे लागते यामुळे पोलीस खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांना नैराश्य व एकलकोंडे पणापणा जाणवतो..सोशल मीडियाबाबत विचार व्हावाइंटरनेटने अनेक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने आपले जीवन सुलभ झाले आहे. जिथे प्रत्येक गोष्ट एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. सोशल मीडिया इंटरनेटचा उपउत्पाद आहे, जो मनोरंजनाचे साधन, ज्ञानाचा अथांग सागर आणि समाजिकरणाचे माध्यम म्हणून काम करतो; मैत्री निर्माण करण्यासाठी नवीन जग तयार करतो. हे वरदान आणि शाप दोन्ही आहे. त्यामूळे काळजीपूर्वक वापर महत्त्वाचा आहे.- डॉ. संचिता गौर-पाटील, मानसोपचारतज्ज्ञ.वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममध्ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, मेसेजिंग अॅप्स व्हॉट्सअॅप यासह युट्यूब, लिंक्डइन व इतर ॲप्सचा वापर होतो. कोरोना महामारीमुळे आपल्याला घरातच राहावे लागले. त्यामुळे सोशल मीडिया वापर वाढत असल्याचे दिसते. जागतिक लोकसंख्येच्या ६३.९ टक्के लोक सक्रियपणे सोशल मीडिया वापरतात. यामुळे मानसिक, शारीरिक समस्या उद्भवू शकतात. किशोरवयीन (१३-१७) आणि तरुण प्रौढ (१८-२४) वयोगटातील लोकांमध्ये सोशल मीडिया वापरामुळे मानसिक आजारांमध्ये मोठी वाढ दिसते. यात प्रामुख्याने, नैराश्य, चिंता, प्रत्यक्ष संवाद कमी होणे आदी..काय करता येईलयोग्य वापर आणि अति वापर यात संतुलन राखणे.स्क्रीन टाइम मर्यादित करणे, दैनिक मीडिया वापर तपासण्यासाठी अॅप्सचा उपयोग करणे.किशोरवयीनांना समजावणे की आभासी जग हे लोकांच्या खऱ्या जीवनाचे प्रतिबिंब नाही.वास्तविक जीवनात कुटुंब आणि मित्रांशी अधिक संबंध निर्माण करणे, स्क्रीन-फ्री तास घालवून कुटुंबाशी पुन्हा जोडणे..२०२२ च्या आकडेवारीनुसार देशात एका वर्षात एक लाख ७० हजार आत्महत्या झाल्या आहेत. जिल्ह्याचा विचार केल्यास दरवर्षी किमान एक हजार आत्महत्या होतात. आत्महत्या केलेल्यांच्या तुलनेत २० पटाहून अधिक लोक आत्महत्येचा प्रयत्न करतात. ताणतणाव, व्यसनाधीनता, नैराश्य, आर्थिक अडचण ही कारणे आत्महत्येस प्रवृत्त करतात. सामाजिक जाणीवा जागरुक ठेऊन आत्महत्या रोखता येऊ शकतात. योग्यवेळी मदत उपलब्ध केल्यास बहुतांश घटना टाळता येऊ शकतात.- डॉ. नीलेश जेजूरकर, मानसोपचारतज्ज्ञ.पोलिस विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मानसिक स्वास्थ्य काय आहे, हे अगोदर समजून घेणे गरजेचे आहे. त्याबद्दल जनजागृती व प्रबोधन नियमितपणे झाले पाहिजे. आपण जशी शरीराची काळजी घेतो, त्याचप्रकारे मनाचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. ती एक सूक्ष्म शक्ती आहे. ताणतणावामुळे ही शक्ती कमी होते. व त्याचे रूपांतर गंभीर अशा मानसिक व शारीरिक व्याधींमध्ये होते. यासाठी प्राणायाम, ध्यानधारणा व दीर्घ श्वास किमान रोज दहा मिनिटे करणे आवश्यक आहे.- डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, निवृत्त पोलिस महासंचालक, मानसिक व्यवस्थापनतज्ज्ञ.पोलिस विभागाकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ताणतणावमुक्तीकरिता नियमितपणे उपक्रम राबविले जातात. मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य कसे अबाधित राहील, यासाठी प्रत्येकाच्या कुटुंबीयांशीही चर्चा केली जाते. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काही शारीरिक व्याधी असती, तर त्यानुसार त्यांना जबाबदारी दिली जाते. ताणतणाव हा इच्छित स्थळी बदली न झाल्याने निर्माण होतो. त्यामुळे समाधान करण्याचा अधिकाधिक प्रयत्न केला जातो.- बाळासाहेब पाटील, पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण. 