भुसावळात आजपासून कुस्तीचा महासंग्राम
-------
राज्याबाहेरील मल्लांचे आव्हान; आखाड्यात देशभरातील पैलवान उतरणार
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ३१ : मातीतील कुस्तीचा थरार, प्रतिस्पर्ध्याला चितपट करण्यासाठी खेळले जाणारे डावपेच आणि पैलवानांच्या ताकदीची कसोटी. अशा रंगतदार वातावरणाची अनुभूती भुसावळकरांना लवकरच मिळणार आहे. पारंपरिक कुस्तीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच नवोदित खेळाडूंना आपले कौशल्य सिद्ध करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरात रविवारी(ता.१) दुपारी दोनला भुसावळ येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानावर कुस्ती आमदंगलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सेल्फ डिफेन्स स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या माध्यमातून कुस्ती तालुका प्रमुख भीमज्योत शेजवळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या आमदंगलीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे विविध भागांतून येणारे नामांकीत मल्ल. खंडवा येथील जसराम गुरू, दिल्लीचा शिष्य राकेश काला प्रजापती, सिल्लोडचे शकील पैलवान, दिल्लीचे सचिन पैलवान व छत्रपती संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र चॅम्पियन मुक्तार वस्ताद यांचे शिष्य एहसान पटेल आखाड्यात आपले कौशल्य दाखविणार आहेत. त्यामुळे या लढतींकडे कुस्तीप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
कुस्ती हा केवळ ताकदीचा खेळ नसून, त्यात शिस्त, संयम, चपळाई व डावपेचांना विशेष महत्त्व असते. याच पारंपरिक खेळाची ओळख नव्या पिढीला व्हावी, ग्रामीणसह शहरी भागातील युवा कुस्तीपटूंना प्रोत्साहन मिळावे, हा या आयोजनामागील प्रमुख हेतू आहे. स्पर्धेदरम्यान कुस्तीचे नियम काटेकोरपणे पाळले जाणार असून, अंतिम निकाल चित किंवा पट झाल्यानंतरच घोषित केला जाणार आहे. विजयी व उपविजयी मल्लांना बक्षिसे देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमाला डॉ. सुभाष लोखंडे, ‘बसप’चे जिल्हाध्यक्ष शांताराम जाधव, रेल्वे एससी-एसटी झोनल कार्याध्यक्ष सुधीर जंजाळे, रेल्वे एससी-एसटी अध्यक्ष वाल्मिक देहाडे, माजी नगरसेवक राजेंद्र नाटकर, सुरेश पैलवान यशोदे, गब्बर चावरीया, लिलाधरसिंह कंवर व समाजसेवक अनिल जैन यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.
आमदंगलीच्या यशस्वितेसाठी असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा कराटे प्रशिक्षक सुमेध शेजवळ, उपाध्यक्ष रुपेश गायकवाड, महाराष्ट्र कुस्ती संघटनेचे भुसावळ शहर प्रमुख कलीम पैलवान, तालुका उपप्रमुख तथा पंच किसन जावळे पैलवान, संघ व्यवस्थापक रमेश साळवे व राकेश उज्जैनवाल पुढाकार घेत आहेत.