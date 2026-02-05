नाशिक

Education News : 'एआय'ला घाबरू नका, तंत्रज्ञानाशी मैत्री करा; दीक्षान्त समारंभात डॉ. कलसी यांचा मोलाचा सल्ला

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: संगणक अवगत झाल्‍यावरही रोजगाराच्‍या संधी हिरावल्‍या जातील, अशी भीती व्‍यक्‍त होत होती. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्‍स (एआय) आल्‍यानंतरही हीच भीती युवा वर्गामध्ये आहे. परंतु आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे रोजगार संधी वाढल्‍याचा पूर्वेतिहास आहे. त्‍यामुळे युवकांनी भीती न बाळगता तंत्रज्ञानाशी एकरूप होत वाटचाल केल्‍यास यश निश्‍चित मिळेल, असा सल्‍ला केंद्र सरकारच्‍या ‘एनसीव्हीईटी’चे माजी अध्यक्ष डॉ. निर्मूलजितसिंह कलसी यांनी केले.

