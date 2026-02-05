Education News : 'एआय'ला घाबरू नका, तंत्रज्ञानाशी मैत्री करा; दीक्षान्त समारंभात डॉ. कलसी यांचा मोलाचा सल्ला

नाशिक: संगणक अवगत झाल्यावरही रोजगाराच्या संधी हिरावल्या जातील, अशी भीती व्यक्त होत होती. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आल्यानंतरही हीच भीती युवा वर्गामध्ये आहे. परंतु आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे रोजगार संधी वाढल्याचा पूर्वेतिहास आहे. त्यामुळे युवकांनी भीती न बाळगता तंत्रज्ञानाशी एकरूप होत वाटचाल केल्यास यश निश्चित मिळेल, असा सल्ला केंद्र सरकारच्या ‘एनसीव्हीईटी’चे माजी अध्यक्ष डॉ. निर्मूलजितसिंह कलसी यांनी केले..यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या ३१ व्या दीक्षान्त समारंभाप्रसंगी विद्यापीठात बुधवारी (ता. ४) झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. समारंभापूर्वी विद्यापीठ आवारातून ज्ञानदंडासह विद्वत मिरवणूक निघाली. कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे अध्यक्षस्थानी होते. डॉ. बाळासाहेब कृषी विद्यापीठ, दापोलीचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, मुक्त विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. जोगेंद्रसिंह बिसेन, प्रभारी कुलसचिव डॉ. गोविंद कतलाकुटे, परीक्षा नियंत्रक भटूप्रसाद पाटील आदी उपस्थित होते..कलसी म्हणाले, की पुढील काही वर्षांमध्ये राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात वाढीचा अंदाज आहे. त्याप्रमाणे रोजगार संधीदेखील वाढतील. तंत्रज्ञान माहितीवर प्रक्रिया (डेटा प्रोसेसिंग) करू शकते. परंतु विश्वासार्हता ही माणूसच निर्माण करू शकतो. त्यामुळे रोजगार हिरावण्याची चिंता करायला नको, असे सांगताना यशस्वी होण्यासाठी ‘शॉर्टकट’चा पर्याय चुकूनही निवडू नका, असा सल्ला त्यांनी दिला..पन्नास लाख विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाची पदवी ः डॉ. सोनवणेआजवर विद्यापीठातून सुमारे ४५ लाख विद्यार्थ्यांना पदवी प्राप्त केली. लवकरच विद्यापीठाच्या पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांची संख्या पन्नास लाखांवर पोहोचणार असल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. सोनवणे यांनी दिली. ते म्हणाले, की शिक्षणापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सुलभ व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचविण्याच्या ध्येयाशी आम्ही बांधिल आहोत, असे नमूद केले..पदकविजेत्यांमध्ये ‘सुवर्ण’ कन्याविद्यापीठातर्फे सुवर्णपदक प्रदान केलेल्या ११ स्नातकांपैकी सात सुवर्णकन्या आहेत. अस्तमी माशाळकर (बॅचरल ऑफ आर्ट), काजल राऊत (एम.कॉम), शीतल शेलार (बी. कॉम), आरती कोल्ले (एम. एड.), प्रतिमा कस्तुरे (बी. एड.), शुमयला जबीन हमजा खान (एम. एस्सी, फिजिक्स), स्मिता पवार (एम. एस्सी, गणित) अशा सात महिला विद्यार्थिनींनी सुवर्णपदक पटकावले. तर विनोद बेटगर (ग्रंथालय व माहिती विज्ञान), हरीश येराणे (एमसीजे), साईनाथ भुतडा (एमबीए), सिल्व्हेरीया मायकल (बीसीए) या विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदक प्रदान केले..बुलडाण्याच्या शुमयलाला व्हायचंय शिक्षकभौतिकशास्त्र विषयातून एम. एस्सी हे पदव्युत्तर पदवी पूर्ण करत शुमयला जबीन हमजा खान हिने सुवर्णपदक पटाकवले. ती मुळची देवलगडा (जि. बुलडाणा) येथील असून, तिचे वडील शिक्षक आहेत. उच्चशिक्षण पूर्ण करताना आता ती सीटीईटी परीक्षेची तयारी करीत आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडविण्याचे पवित्र काम करण्याची इच्छा तिने ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली..Tech Tips : लॅपटॉप अन् कॉम्प्युटर खराब होऊ नये असं वाटतं ना? मग कीबोर्डच्या 'या' 10 बटणांना अजिबात हात लावू नका.ब्लॉक चेन प्रणाली आधारित प्रमाणपत्रदीक्षान्त समारंभात विद्यार्थ्यांना प्रदान केलेली पदवी व पदविका प्रमाणपत्रे वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. यावर ब्लॉक चेन प्रणालीवर आधारित क्यूआर कोड छापलेला होता. हा क्यूआर कोड कुठेही व कधीही स्कॅन करून प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी शक्य आहे. पदवी, पदविका प्रमाणपत्राची डिजिटल कॉपी, ई-सुविधा मोबाईल ॲपमध्ये कायमस्वरूपी उपलब्ध राहणार असून, दीक्षान्त समारंभानंतर लगेचच विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्राची डिजिटल कॉपी डिजिलॉकरवर उपलब्ध केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.