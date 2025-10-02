नाशिक

Nashik News : समाजहितासाठी कार्य करणाऱ्यांचा गौरव! मुक्त विद्यापीठातर्फे बाबूराव बागूल व रुक्मिणी पुरस्कारांचे वितरण

YCMOU Hosts Prestigious Award Ceremony : नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळ्यात बाबूराव बागूल कथा पुरस्कार (विवेक कडू) आणि रुक्मिणी पुरस्कार (दीपा अरुणा पवार) सह अन्य पुरस्कार विजेत्यांना कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.
नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे विविध पुरस्कारांचा वितरण सोहळा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीतील सभागृहात मोठ्या उत्साहात पार पडला. विद्यार्थी कल्याण व बहिःशाल केंद्रामार्फत दिला जाणारा २०२३ चा बाबूराव बागूल कथा पुरस्कार, रुक्मिणी पुरस्कार, शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती पुरस्कार आणि ज्ञानदीप पुरस्कार या वेळी मानकरी व्यक्तींना प्रदान करण्यात आले.

