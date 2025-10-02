Nashik News : समाजहितासाठी कार्य करणाऱ्यांचा गौरव! मुक्त विद्यापीठातर्फे बाबूराव बागूल व रुक्मिणी पुरस्कारांचे वितरण

नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे विविध पुरस्कारांचा वितरण सोहळा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीतील सभागृहात मोठ्या उत्साहात पार पडला. विद्यार्थी कल्याण व बहिःशाल केंद्रामार्फत दिला जाणारा २०२३ चा बाबूराव बागूल कथा पुरस्कार, रुक्मिणी पुरस्कार, शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती पुरस्कार आणि ज्ञानदीप पुरस्कार या वेळी मानकरी व्यक्तींना प्रदान करण्यात आले..मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे अध्यक्षस्थानी होते. या प्रसंगी पद्मश्री चैत्राम पवार, प्र-कुलगुरू डॉ. जोगेंद्रसिंह बिसेन, प्रभारी कुलसचिव डॉ. गोविंद कतलाकुटे, व्यवस्थापन मंडळ सदस्या प्रा. संजिवनी महाले व विद्यार्थी कल्याण व बहिःशाल केंद्र प्रमुख डॉ. दयाराम पवार उपस्थित होते..पद्मश्री चैत्राम पवार म्हणाले, “मलाही मुक्त विद्यापीठाने जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे. त्यामुळे पुरस्कार घेऊन थांबता कामा नये, तर समाजात नवे नेतृत्व निर्माण करणे आणि देशाच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे.” कुलगुरू डॉ. सोनवणे यांनी समाजहितासाठी कार्य करणाऱ्यांचा गौरव करणे हा मुक्त विद्यापीठाच्या पुरस्कारांचा खरा हेतू असल्याचे सांगितले..त्यांनी निवड समितीच्या कार्याचे कौतुक करत, पुरस्कारार्थींच्या उपक्रमांना विद्यापीठामार्फत मदत करण्याचे आश्वासन दिले. पुरस्कार मानपत्रांचे वाचन डॉ. माधुरी खर्जुल व किशोर शिंदे यांनी केले. निवड प्रक्रियेबाबत माहिती डॉ. दिलीप धोंडगे यांनी दिली. डॉ. पूनम वाघ यांनी सूत्रसंचालन केले..Kolhapur Shahi Dussehra : शाही दसरा सोहळा, अडीचशे वर्षांची परंपरा; हत्तींची जागा घेतली मेबॅक मोटारीने, छत्रपतींची अगवाणी पोलिस दलाकडून.यांचा झाला गौरवबाबूराव बागूल कथा पुरस्कार : लेखक विवेक कडू यांच्या ‘चार चपटे मासे’ या कथासंग्रहास.रुक्मिणी पुरस्कार : भटक्या-विमुक्त समाजासाठी कार्य करणाऱ्या दीपा अरुणा पवार यांना.शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती पुरस्कार : वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविणाऱ्या डॉ. तक्षशिला मोटघरे यांना.ज्ञानदीप पुरस्कार : विचारवंत डॉ. संजय रत्नपारखी यांना (इंदुमती कुशारे यांच्या स्मरणार्थ)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.