Education News : आईची माया आणि शिक्षिकेची दृष्टी! विशेष मुलांच्या मातांनी घेतली बी.एड. विशेष शिक्षणाची पदवी

नाशिक: विशेष मुलांचा सांभाळ तशी आव्हानात्मक बाब. या आव्हानाचा सामना करताना योग्यरीतीने संगोपन करता यावे, यासाठी विशेष मुलांच्या अनेक माता यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या बी. एड. विशेष शिक्षण या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेत आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे, आईच्या मायेचे पंख त्यांच्या बालकापर्यंत मर्यादित राहात नसून, शिक्षिकेच्या भूमिकेतून या माता इतर बालकांचाही सांभाळ करीत असून, त्यांचे जीवन फुलवीत आहेत..यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या बुधवारी (ता. ४) झालेल्या दीक्षान्त समारंभात तसेतर अनेक स्नातक पदवी ग्रहण करण्यासाठी उपस्थित होते. परंतु या गर्दीत हळव्या हृदयाचे ते पालक विशेष लक्ष वेधत होते. मुक्त विद्यापीठामार्फत व भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआय) यांच्या मान्यतेने बी. एड. विशेष शिक्षण या अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या २५३ स्नातकांना पदवी प्रदान केली. .श्रवणबाधित, दृष्टीबाधित व बौद्धिक अक्षमता असलेल्या विशेष मुलांच्या संगोपन, अध्ययनाशी निगडित असलेल्या या अभ्यासक्रमाला दर वर्षी मोठा प्रतिसाद मिळतो. प्रामुख्याने विशेष बालकांच्या मातांकडून या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. शिक्षणक्रम पूर्ण करताना या पालक केवळ स्वतःच्या पाल्याचे नव्,हे तर शिक्षिकेच्या भूमिकेतून इतरही पालकांच्या संगोपन, शिक्षणासाठी सज्ज होत असल्याची सकारात्मक बाब आहे. बुधवारी झालेल्या दीक्षान्त समारंभात दीपाली मतकर (संगमनेर), स्वाती उघाडे (पुणे), तन्मयी मुळे (नाशिक), स्वाती सोनवणे (संगमनेर), सोनल देशमुख (पुणे), सोनाली गेडाम व चेतना पंधरे (यवतमाळ), तन्मयी सौंदाणकर यांनी ही पदवी स्वीकारताना जणू जनकल्याणाची ही चळवळ अधिक वृद्धिंगत करण्याची शपथ घेतली..विशेष बालकांच्या गरजा ओळखून त्यांना शिक्षण कसे द्यावे, याबाबत अभ्यासक्रमातून शिकायला मिळाले. या ज्ञानाचा उपयोग करून विशेष बालक असलेल्या पाल्याचे संगोपन सुलभ होण्यास मदत होईल.- दीपाली मतकर, पालकविशेष बालके काहीवेळा हायपर झाल्यावर त्यांना कसे सांभाळावे यांसह इतर विविध बाबींची कल्पना विशेष बालकांच्या पालकांना नसते. त्याच्यासाठी अभ्यासक्रम प्रभावी ठरणारा आहे.- स्वाती उघाडे, पालक.Sangli ZP : बावची गटात १०१ कोटींचा विकास; जयंत पाटीलांचा ठाम दावा, ग्रामस्थांचा पाठिंबा.सामान्य मुलांच्या तुलनेत विशेष बालकांचा सांभाळ काळजीपूर्वक करणे गरजेचे असते. त्यामुळे शास्त्रोक्त ज्ञान मिळविण्याच्या भावनेतून अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला. आता बालकांच्या सेवेसाठी शिक्षकेच्या भूमिकेत जाण्यासाठी सज्ज आहे.- तन्मयी मुळे, शिक्षिकाविशेष बालकांना जास्त काळजीची गरज असते. त्यांना योग्यरीतीने हाताळण्यासाठी प्रशिक्षण गरजचे असते. हीच गरज अभ्यासक्रमातून पूर्ण होते आहे.- सोनल देशमुख, ब्यु लीफ चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.