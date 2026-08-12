YCMOU Exam Fraud: धक्कादायक! एकाच विद्यार्थ्याने एकाच वेळी दिल्या दोन परीक्षा, 'मुक्त'च्या परीक्षेत ४० जणांचा प्रताप; विद्यापीठाकडून दखल

नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या परीक्षेत काही विद्यार्थ्यांनी एकाच दिवशी, एकाच वेळी दोन परीक्षा दिल्याचे उघडकीस आले आहे. राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर ४० विद्यार्थ्यांनी हा प्रताप केला आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे दोन विभिन्न अभ्यासक्रमांचे पेपर एकाच दिवशी आले होते. विद्यापीठाने अशा विद्यार्थ्यांना अन्य दिवशी परीक्षा देण्याचा पर्याय उपलब्ध केला असताना, यापैकी काहींनी एकाच वेळी दोन परीक्षा देण्याचा चमत्कार घडविला..विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी 'ड्युअल डिग्री' योजना उपलब्ध करून दिली आहे. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी दोन विविध पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याची मुभा मिळते. अशाच प्रकारे मुक्त विद्यापीठात दोन विभिन्न अभ्यासक्रमांना एकाच वेळी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या आहे. सध्या या विद्यार्थ्यांच्या लेखी परीक्षा सुरू आहेत..मला आजही महागड्याच.... मोहसीनने दुसऱ्या पत्नीसोबत फोटो शेअर करताच उर्मिला मातोंडकरने मारला टोमणा; पोस्ट करत म्हणाली .विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या काही विषयांचे पेपर एकच दिवशी आल्याची तांत्रिक अडसर निर्माण झाली होती. विद्यापीठाच्या निदर्शनात ही बाब आल्यानंतर परीपत्रक काढत, विद्यार्थ्यांना दोनपैकी एक पेपर पुढील काळात देण्याची संधी उपलब्ध असल्याचे नमूद केले होते. असे असताना राज्यातील काही परीक्षा केंद्रांवर ४० विद्यार्थ्यांनी एकाच दिवशी, एकाच वेळी आयोजित दोन्ही पेपरला हजेरी लावली. ऑनलाइन प्रणाली असल्यामुळे विद्यापीठ स्तरावर ही बाब तातडीने लक्षात आली. घडलेला प्रकार उघडकीस आला आहे.....अशा आहेत शक्यतासंबंधित विद्यार्थ्यांनी पहिल्या परीक्षेला हजेरी लावत उत्तरपत्रिका लिहून, त्यानंतर साधारणतः दीड तासाने दुसऱ्या पेपरला हजेरी लावली असल्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे. काही विद्यार्थ्यांनी 'डमी' उमेदवार कुठल्या तरी एका पेपरला बसवून वेळ मारून नेली असल्याचीदेखील शक्यता आहे. यासंपूर्ण प्रकाराची चौकशी विद्यापीठ स्तरावर सुरू झाली आहे. परीक्षा सुरू झाल्याच्या अर्धा तास नंतरपासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येत नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना विलंबाने प्रवेश कसा दिला गेला, याचीही चौकशी सुरू आहे. परीक्षा केंद्रांना यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे..सुप्रीम कोर्टात घमासान! सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोगाची पोलखोल; दिला थेट पुरावा; म्हणाले ''आयोग खोटं बोलतोय''."वेळीच परीपत्रक काढून दोन्हीपैकी एक परीक्षा अन्य दिवशी देण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिला होता. अनेक विद्यार्थ्यांनी पर्याय नोंदविले होते. परंतु एकाच दिवशी, एकाच वेळी दोन केंद्रांवर परीक्षा दिल्याचे काही प्रकार निदर्शनास असून, त्याचे निकाल राखीव ठेवले जातील. विद्यापीठाने चौकशी सुरू केली असून, परीक्षा केंद्रांकडून खुलासा मागविला आहे. या घटनेतील दोषींवर कारवाई केली जाईल."- डॉ. संजीव सोनवणे, कुलगुरू,यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.