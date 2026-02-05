Yashwantrao Chavan Open University : मुक्त विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभात राडा! 'आम्ही फक्त टाळ्या वाजवायला आलोय का?' पदवीधरांचा संताप

नाशिक: केवळ सुवर्णपदक विजेत्या मुलांना व्यासपीठावर छायाचित्रासाठी बोलविले. आम्ही शुल्क भरून हजारो रुपये खर्च करत इतक्या लांबून समारंभात टाळ्या वाजवायला आलोत का? असा संतप्त सवाल करत स्नातकांनी गोंधळ घातला. बुधवारी (ता. ४) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या ३१ व्या दीक्षान्त समारंभात घडलेल्या या प्रकाराने स्नातक, विद्यापीठ अधिकारी व कर्मचारी समोरासमोर उभे ठाकले होते..विद्यापीठ प्रांगणात झालेल्या दीक्षान्त समारंभात केंद्र सरकारच्या ‘एनसीव्हीईटी’चे माजी अध्यक्ष डॉ. निर्मलजितसिंह कलसी यांचे भाषण सुरुरू असताना हा प्रकार घडला. सभामंडपाच्या प्रवेशद्वाराजवळ संतप्त स्नातक जमले होते. ‘विद्यापीठाने आमचा अनादर केला असून, यथोचित सन्मानाची वागणूक मिळायला हवी होती’ अशी भावना व्यक्त करत स्नातकांनी संताप व्यक्त केला. .विद्यापीठाने समारंभात उपस्थित राहाण्यासंदर्भात आवाहन केले होते. निर्धारित शुल्कदेखील आकारले. कार्यक्रमस्थळी आल्यावर आम्हाला स्टॉलवरून विद्यापीठाची शॉल मिळाली व सभामंडपात बसविण्यात आले. ‘आम्हाला व्यासपीठावर मान्यवरांसोबत समूह छायाचित्र काढण्यासाठी का बोलविले नाही?’ असा सवाल उपस्थित करत व्यासपीठावर जाण्याची मागणी जमलेल्या स्नातकांनी केली. परंतु सुरक्षारक्षकांनी त्यांना रोखून धरल्याने त्यांच्या संतापात भरच पडली. गदारोळातच कार्यक्रमाचा समारोप झाला..महिला स्नातक बेशुद्धजमावातील महिला स्नातक रोष व्यक्त करताना अचानक कोसळली. तेथील इतर महिला स्नातक व महिला सुरक्षारक्षकांनी त्यांना सावरत खुर्चीवर बसविले. बेशुद्धावस्थेत असताना वैद्यकीय मदत उपलब्ध होण्यासाठी काही मिनिटांची प्रतीक्षा करावी लागली. उपलब्ध संसाधनांचा वापर करत संबंधित महिलेवर प्रथमोपचार करण्यात आले. या घटनेमुळे मात्र तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते..कुलगुरू सोनवणे यांची सामंजस्याची भूमिकासमारंभानंतर दीक्षान्त मिरवणूक माघारी जात असताना संतप्त स्नातकांनी कुलगुरूंना भेटण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे यांनी भेट घेत चर्चा केली. प्रमुख पाहुणे कलसी यांनीही समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. ‘मान्यवरांना निरोप देऊन येतो व आपण सर्व व्यासपीठावर छायाचित्र काढू’ अशी सामंजस्याची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यानुसार व्यासपीठावर सर्वांसोबत छायाचित्रे टिपल्याने तणाव निवळला..का वाढला वाद....स्नातकांकडून संताप व्यक्त होत असताना दुसरीकडे सुरक्षारक्षकांकडून त्यांना प्रतिकार सुरू होता. स्नातकांच्या भावना समजून घेत त्यांना शांत करण्याऐवजी त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला. गोंधळादरम्यान अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी स्नातकांचे म्हणणे वरिष्ठांपर्यंत पोहचविणे अपेक्षित होते. इतकेच काय घटनेचे वार्तांकन करणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींशी एका जबाबदार अधिकाऱ्याने हुज्जत घातली. या गोंधळात झालेल्या विसंवादामुळे वाद अधिकच चिघळला..Nashik Politics : नाशिकात भाजपमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा; सुनील केदारांचा राजीनामा 12 तासांत मागे, खुर्ची जाण्याच्या भीतीने शहराध्यक्षांची माघार?.आम्ही आठ ते दहा हजार रुपये खर्चून कुटुंबीयांसोबत उत्साहात समारंभाला आलो होतो. परंतु सभामंडपात टाळ्या वाजविण्यापुरतेच आम्हाला बसविले गेल्याने हिरमोड झाला. विद्यापीठाने स्नातकांचा अवमान केला असून, नियोजन फिसकटले होते.- क्षीतिजा संघपाळ, स्नातक.विद्यार्थी उपस्थितीच्या अंदाजानुसार नियोजन करण्यासाठी आगाऊ नोंदणी केली होती. त्यानुसार व्यवस्था केली होती. स्नातकांचा मनस्ताप स्वाभाविक आहे. त्यांची भावना समजून घेत, सर्वांसोबत छायाचित्र टिपल्यानंतर त्यांचा राग निवळला. पुढील वेळी अधिक चोख व्यवस्था केली जाईल.- डॉ. संजीव सोनवणे, कुलगुरू, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.