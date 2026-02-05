Education News : खुशखबर! यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात आता ऑनलाईन शिक्षणाची संधी; कुलगुरूंची महत्त्वाची घोषणा

नाशिक: दूरस्थ शिक्षणानंतर आता यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ ऑनलाइन पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकणार आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून एमबीए, एमसीए, बीसीए, बीबीए आणि एमए (इंग्रजी) हे अभ्यासक्रम पूर्णतः ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात येणार असून, यामुळे जगभरातील विद्यार्थ्यांना मुक्त विद्यापीठात प्रवेशाची संधी उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे यांनी दिली..दीक्षान्त समारंभानिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. कुलगुरू डॉ. सोनवणे म्हणाले की, यापूर्वी विद्यापीठामार्फत मर्यादित कालावधीचे प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध होते. मात्र, आता पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण ऑनलाइन सुरू करण्यासाठी दूरशिक्षण ब्युरोकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यास मान्यता मिळाल्याने आगामी शैक्षणिक वर्षापासून हे अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत..नॅकचे ‘ए प्लस’ मानांकन असलेल्या विद्यापीठांनाच ऑनलाइन पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याची संधी देण्यात आली असून, मुक्त विद्यापीठाला ही मान्यता मिळाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, विद्यापीठात नुकत्याच पार पडलेल्या अनुवाद विषयावरील परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रात तज्ज्ञ मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी ‘ब्लेंडेड लर्निंग’ आधारित अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सायबर क्राइम इन्व्हेस्टिगेशनला प्रतिसादसायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विद्यापीठाने ‘डिप्लोमा इन सायबर क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन’ हा अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. या अभ्यासक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत साडेतीनशेहून अधिक विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. यामुळे सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर होण्यास मदत होत असल्याचे डॉ. सोनवणे यांनी नमूद केले..Scholarship Success Story: गडचिरोलीच्या शारदाला ११ लाखांची शिष्यवृत्ती; वडील करतात सुतारकाम, शिव नाडर युनिव्हर्सिटीत प्रवेश!.कुलगुरू डॉ. सोनवणे म्हणाले...एआय फॉर हॉर्टीकल्चर अभ्यासक्रम अवगत केला जाईल.विधी शाखेतील एलएलएम या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रयत्नशीलविद्यापीठ बौद्धिक संपदा वाढविण्यावर आहे भरकीर्तनावर आधारित अभ्यासक्रमासाठी प्रयत्न सुरुजेएनपीएकडून सीएसआरद्वारे पाच कोटी निधी.या निधीतून कौशल्य अभ्यासक्रम सर्वेक्षणाचे कामपालघरच्या प्रकल्प बाधित क्षेत्रात सर्वेक्षण करणारसर्वेक्षणात कौशल्य विकासाचा अभ्यास केला जाईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.