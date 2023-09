Rain Alert : उत्तर महाराष्ट्रात आजपासून तीन दिवसांचा ‘यलो अलर्ट’

By

Rain Alert : हवामान विभागातर्फे उत्तर महाराष्ट्रात गुरुवार (ता. २१)पासून तीन दिवस ‘यलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे. या कालावधीत काही ठिकाणी पाऊस होईल आणि तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटांसह पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. (Yellow Alert for 3 days from today in North Maharashtra news)

( लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये )

वायव्य बंगाल उपसागर आणि ओडिशा किनारपट्टी भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. ते वायव्य दिशेकडे सरकरणार आहे. शिवाय कमी दाबाची रेषा मध्य प्रदेश भागातून जात आहे. त्यामुळे पावसाची शक्यता आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

गुरुवारी नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, नगरसह २० जिल्ह्यांत काही ठिकाणी पाऊस होईल आणि तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटांसह पावसाचा अंदाज आहे. हीच स्थिती शुक्रवारी (ता. २२) नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव जिल्ह्यांत, तसेच शनिवारी (ता. २३) नाशिक, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांत असेल.