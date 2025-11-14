Crime News : येवल्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ! बाजीरावनगरमध्ये घरफोडी, वाईबोथीत भरदिवसा शेतकऱ्याचे घर फोडले

येवला: शहरातील बाजीरावनगर परिसरात झालेल्या घरफोडीत १३ हजार ५०० रुपयांची रोकड लंपास करण्यात आली. पालिकेत सेवेत असलेले नागरिक मनोज जगन गुडेकर यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी (ता. १३) मध्यरात्री दोन ते तीनच्या दरम्यान ही घटना घडली. .कुटुंबातील सदस्य वरच्या मजल्यावर झोपलेले असताना चोरट्यांनी घराच्या मुख्य दरवाजाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. चोरट्यांनी घरातील सर्वत्र शोध घेतला, मात्र त्यांना केवळ १३,५०० रुपयांची रोकड हाती लागली. मागील आठवड्यात देखील आशापुरी दुकानात चोरट्यांनी शटर तोडले होते. सुदैवाने मालकाला जाग आल्याने चोरीचा प्रयत्न फसला होता..शहराबरोबरच आता ग्रामीण भागातही चोरट्यांचा धुमाकूळ सुरू झाला असून, तालुक्यातील वाईबोथी येथे भरदिवसा एका शेतकऱ्याच्या घरात चोरी झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. .Chh. Sambhajinager: विवाहित मुलगी मित्रासोबत गेल्याने आईने संपवल जीवन; संतप्त नातेवाईक मृतदेह घेऊन उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात.वाईबोथी येथील शेतकरी नीलेश कैलास चव्हाण हे शेतात काम करत असताना, चोरट्यांनी त्यांच्या घराचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. कपाटातील सोन्याचे दागिने, रोकड आणि इतर मौल्यवान वस्तू चोरून नेल्या आहेत. शहरानंतर आता ग्रामीण भागातही भरदिवसा चोरट्यांनी चोरी करण्याची हिंमत दाखवल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आणि स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.