Accident News : येवल्याजवळ भीषण अपघात: भरधाव फॉर्च्युनर पलटी; तीन साईभक्तांचा मृत्यू

येवला, एरंडगाव: भरधाव वेगाने जात असलेल्या फॉर्च्युनर गाडीचालकाचा ताबा सुटल्याने गाडी पलटी होऊन झालेल्या भीषण अपघातात गुजरातमधील तीन साईभक्तांचा मृत्यू झाला, तर चार जण जखमी झाले आहेत. मंगळवारी (ता. २८) मध्यरात्री नाशिक- संभाजीनगर महामार्गावर येवलाजवळील रायते शिवारात हा अपघात झाला. .अपघात इतका भीषण होता, की गाडीने तीन ते चार पलट्या खाल्ल्या असून, वाहनाचा चेंदामेंदा झाला आहे. मंगळवारी सुरत येथील सात युवा साईभक्त शिर्डीकडे साईबाबांच्या दर्शनासाठी निघाले होते. नाशिकमार्गे येवला- शिर्डी या मार्गावर रात्री एकच्या सुमारास रायते शिवारात फॉर्च्युनर (जीजे ५, आरजे ८९०९) या गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याचे सांगितले जाते..अपघातानंतर भीषण आवाज झाल्याने परिसरातील नागरिकांनी धाव घेतली. सागर जेऊघाले व त्यांचे वडील, तसेच हॉटेल साईपूजा आणि जिओ पेट्रोलपंपावरील कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. शहर व तालुका पोलिसांची वाहने, तसेच अॅम्ब्युलन्स तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना येवला उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी नाशिकला हलविण्यात आले..गाडीने प्रथम रस्त्याच्या दुभाजकाला जोरदार धडक दिल्यानंतर ती दोन-तीन पलट्या मारून रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला गेली. या भीषण अपघातात दोन जण जागीच ठार झाले, तर पाच जण गंभीर जखमी झाले. नाशिक येथे उपचारासाठी नेत असताना एकाने प्राण सोडला. .मृतांमध्ये पलक अजयभाई कपाडिया, सुरेशचंद्र कबीराज शहा आणि प्रणव अनुरभाई देसाई (सर्व रा. सुरत, गुजरात) यांचा समावेश आहे. जखमींमध्ये विष्णू मनोजकुमार छकवाला, विक्रम महेंद्रभाई उसवाल आणि बिपिन नवीनचंद्र राणा (सर्व रा. सुरत, गुजरात) हे आहेत..नाशिक- येवला महामार्गावर सध्या काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू असून, रस्त्यावर अनेक खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना गाडी चालवताना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. अशातच फॉर्च्युनर चालकाने अतिवेगाने गाडी चालविल्याने अपघात झाला असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..रायते शिवारातील हॉटेल साईपूजाच्या समोर हजार फूट अंतरावर गाडी दुभाजकावर आदळल्यानंतर ती पुलाच्या कठड्याला धडकली. धडक इतकी जबर होती, की पुलाचे कठडे तुटून गाडी पुन्हा उडाली व दुभाजकावर जाऊन थांबली. या दरम्यान गाडीतून तीन प्रवासी बाहेर फेकले गेले. त्यापैकी दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. .Chh. Sambhajinager News: धावत्या बसमधून उडी मारून महिलेने संपवले जीवन; खुलताबादमधील घटना .सुदैवाने गाडीतील एअरबॅग्स उघडल्याने उर्वरित चार जणांचे प्राण वाचले. नागरिकांनी तत्परतेने मदत करून जखमींना अॅम्ब्युलन्समधून रुग्णालयात हलविले. पोलिसांनी चालकाविरुद्ध निष्काळजीपणाने वाहन चालविल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.