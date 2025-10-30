नाशिक

Accident News : येवल्याजवळ भीषण अपघात: भरधाव फॉर्च्युनर पलटी; तीन साईभक्तांचा मृत्यू

Tragic Car Crash Near Yeola: Three Sai Devotees Dead, Four Injured : फॉर्च्युनर गाडीचालकाचा ताबा सुटल्याने गाडी पलटी होऊन झालेल्या भीषण अपघातात गुजरातमधील तीन साईभक्तांचा मृत्यू झाला, तर चार जण जखमी झाले आहेत.
Accident

Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला, एरंडगाव: भरधाव वेगाने जात असलेल्या फॉर्च्युनर गाडीचालकाचा ताबा सुटल्याने गाडी पलटी होऊन झालेल्या भीषण अपघातात गुजरातमधील तीन साईभक्तांचा मृत्यू झाला, तर चार जण जखमी झाले आहेत. मंगळवारी (ता. २८) मध्यरात्री नाशिक- संभाजीनगर महामार्गावर येवलाजवळील रायते शिवारात हा अपघात झाला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
accident
car
yeola
Death in Car Accident
Fortuner Car

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com