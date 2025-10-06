नाशिक

Yeola News : मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार खैरे मैदानात; आपत्तीग्रस्तांना तातडीची मदत आणि पंचनाम्यांना गती

Yeola constituency hit by record rainfall and floods : येवला मतदारसंघात विक्रमी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे हे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार गेल्या आठ दिवसांपासून मतदारसंघात तळ ठोकून आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि पंचनाम्याला गती दिली.
Dilip Khaire

Dilip Khaire

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: येवला मतदारसंघात अतिवृष्टीमुळे ५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. पाऊस व पूरपरिस्थितीमुळे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठे संकट कोसळले. त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे आठ दिवसांपासून मतदारसंघात तळ ठोकून आहेत. ते नुकसानग्रस्तांना भेटी देणे, आढावा बैठक घेणे व उपाययोजना करणे अशा प्रकारे आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी कार्य करीत आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
NCP
Farmer
village
agriculture
yeola
emergency
maize
chhagan bhujbal
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com