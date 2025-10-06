Yeola News : मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार खैरे मैदानात; आपत्तीग्रस्तांना तातडीची मदत आणि पंचनाम्यांना गती

येवला: येवला मतदारसंघात अतिवृष्टीमुळे ५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. पाऊस व पूरपरिस्थितीमुळे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठे संकट कोसळले. त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे आठ दिवसांपासून मतदारसंघात तळ ठोकून आहेत. ते नुकसानग्रस्तांना भेटी देणे, आढावा बैठक घेणे व उपाययोजना करणे अशा प्रकारे आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी कार्य करीत आहेत..तालुक्यात २० तासात विक्रमी १५५ मिलिमीटर पाऊस झाल्यामुळे खरिपाच्या पिकांचे होत्याचे नव्हते झाले. महसूल व कृषी विभागाने पंचनामे सुरू केले आहेत. येवल्यातील १२४ गावातील ४३ हजार ३९८ शेतकऱ्यांचे ६४ हजार १७१ हेक्टरवरील पिके, तर निफाड तालुक्यातील ४२ गावांतही सुमारे दहा हजार हेक्टरवरील पिके बाधित झाली आहेत. मका आणि कांदे पिकाला सर्वाधिक फटका बसला आहे..मंत्री भुजबळ यांनी नुकसानीची पाहणी केली असली तरी, नुकसानग्रस्तांना आधार देण्याची जबाबदारी त्यांचे समर्थक दिलीप खैरे यांनी बजावली आहे. त्यांनी आपत्कालीन कक्षाप्रमाणे थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. पूरस्थितीत घरे, शेती, व्यवसाय बाधित झालेल्या ग्रामीण व शहरी भागातील कुटुंबांना तत्काळ जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. .भुजबळांच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी सूचना देऊन मदत आणि पंचनाम्याला गती देण्यात आली आहे. विशेषतः आडसुरेगाव पाझर तलाव व खिरड वस्ती पाझर तलाव बंधारा फुटण्याचा धोका तातडीने जेसीबी मशीन उपलब्ध केल्यामुळे टळला. तसेच, रोगराईचा प्रसार होऊ नये यासाठी शहरात पूरपश्चात स्वच्छतेचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात आले. मतदारसंघातील कुठलाही आपत्तीग्रस्त नागरिक मदतीपासून वंचित राहू नये, अशा मंत्री भुजबळ यांच्या स्पष्ट सूचना आहेत. .त्यानुसार, खैरे यांनी प्रशासनाशी समन्वय साधून आलेल्या सर्व मागण्यांवर तत्काळ कार्यवाही केली. त्यांच्या तत्पर कामगिरीमुळे आपत्तीग्रस्त जनतेमध्ये मदतीचा विश्वास निर्माण झाला असून, संपर्क कार्यालयात आलेल्या नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण देखील होत आहे..Pune Traffic : पालखी महामार्गावर खड्डे अन् कोंडी, फुरसुंगी ते दिवेघाटादरम्यान काम संथ; स्थानिकांच्या तक्रारींत वाढ.पावसाच्या हाहाकारामुळे शेतकरी व सर्वसामान्यांची पिके, घरे, जनावरे, जीवनावश्यक वस्तू, शेतीचे नुकसान झाले आहे. जनतेच्या सेवेसाठी मंत्री भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार मतदारसंघात सातत्याने दौरे करीत आहे. नुकसानीच्या पंचनाम्यालाही गती देण्यासाठी पाठपुरावा केल्याने ७० टक्क्यांपर्यत पंचनामे होत आले आहेत. शासन स्तरावर सर्वतोपरी मदत मिळवून देण्यासाठी भुजबळांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहे.- दिलीप खैरे, समन्वयक, येवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.