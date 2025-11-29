नाशिक

Eknath Shinde : माझा अजेंडा खुर्चीचा नाही, विकासाचा! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे येवल्यात ठोस आश्वासन

Eknath Shinde Promises Strong Development Push for Yeola : येवला नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारसभेत बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येवल्यातील गाळेधारकांचे पुनर्वसन, समृद्धी कनेक्टर रोड आणि एमआयडीसी सुरू करण्याची घोषणा करत विकासाचा अजेंडा स्पष्ट केला.
येवला: आपला अजेंडा खुर्चीचा नाही, तर विकासाचा आहे. मी आश्वासन देणारा नाही, तर आश्वासनांची पूर्तता करणारा आहे. येवल्यातल्या २०० गाळेधारकांचे पुनर्वसन करणार, येवलेकरांच्या सोयीसाठी ‘समृद्धी’ला कनेक्टर जोड, तसेच येथील एमआयडीसी उद्योग सुरू करण्याची जबाबदारी आमची आहे, असे ठोस आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. सभेतूनच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना फोन करून येवल्यात उद्योग येण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

