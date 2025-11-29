Eknath Shinde : माझा अजेंडा खुर्चीचा नाही, विकासाचा! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे येवल्यात ठोस आश्वासन

येवला: आपला अजेंडा खुर्चीचा नाही, तर विकासाचा आहे. मी आश्वासन देणारा नाही, तर आश्वासनांची पूर्तता करणारा आहे. येवल्यातल्या २०० गाळेधारकांचे पुनर्वसन करणार, येवलेकरांच्या सोयीसाठी ‘समृद्धी’ला कनेक्टर जोड, तसेच येथील एमआयडीसी उद्योग सुरू करण्याची जबाबदारी आमची आहे, असे ठोस आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. सभेतूनच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना फोन करून येवल्यात उद्योग येण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या..येथील पालिका पंचवार्षिक निवडणुकीत शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ झालेल्या सभेत श्री. शिंदे बोलत होते. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, आमदार किशोर दराडे, माजी आमदार नरेंद्र दराडे, जिल्हाध्यक्ष भाऊलाल तांबडे, माजी नगराध्यक्ष रामदास दराडे, युवा नेते कुणाल दराडे, राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव शिंदे, माजी नगराध्यक्षा उषाताई शिंदे, किशोर सोनवणे, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख पांडुरंग शेळके, योगेश सोनवणे, सुभाष निकम, विठ्ठलराव शेलार आदींसह युतीचे उमेदवार उपस्थित होते..श्री. शिंदे म्हणाले, की येथील कुस्तीचा फड मोठा आहे, मात्र शिवसेना कुणाशीही दोन हात करायला तयार असतो. दराडे बंधूंना विकासासाठी मैदानात उतरविले आहे. कुस्तीच्या तालमीची माती माझ्याही अंगाला लागली आहे. तीन वर्षांपूर्वी टाकलेल्या डावाचा विरोधकांना बसलेला घाव अजून जात नाही. मी सतत विकासाला चालना दिली असून, कल्याणकारी योजना राबविल्या. .सर्व लाडक्या बहिणी शिवसेनेला साथ देतील. नगरविकास खात्याचा मंत्री असल्याने नक्कीच विकासाला चालना मिळणार आहे. गाळेधारकांना बेवारस राहू देणार नाही, असे सांगून येवल्यात कायम वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने ‘समृद्धी’ला एक कनेक्टर रोड जोडणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले..अभिजित डुकरे, डॉ. सुधीर जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. उमेदवार अन्सारी अरबाज, मोमिन सुरय्या, एजाज शेख, नजमुस्सहर अन्सारी, डॉ. संकेत शिंदे, शमीम बानो अन्सारी, वकील शेख, किरणबाई जावळे, दयानंद जावळे, विकी बिवाल, मीनाक्षी अलगट, विजय मोरे, शीतल शिंदे, शिवानी वखारे, गणेश ठाकूर, गणेश शिंदे, पद्मा शिंदे, मुग्धा गुजराथी, विशाल चंडालिया, तृप्ती राजपूत, अतुल घटे, उज्ज्वला मथुरे, संजय विश्वभर (कासार), अजित पवार, वर्षाताई राऊळ, शरद राऊळ हे उमेदवार उपस्थित होते..शहरातून बायपास करावा : दराडेसतरा वर्षांपासून रखडलेले विस्थापित गाळेधारकांचे पुनर्वसन करावे, सतत पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या शहराला नवीन पाणीयोजना मंजूर करावी, एमआयडीसी सुरू करावी, मालेगाव-कोपरगाव महामार्गाला निधी देऊन शहरातून बायपास करावा, पैठणी विणकरांसाठी योजना द्याव्यात आदी मागण्या आमदार किशोर दराडे यांनी केल्या..गोरखपूरमध्ये सीएम योगींनी 'जनता दर्शन'मध्ये ऐकल्या समस्या; म्हणाले, 'चिंता न करता उपचार करा, सरकार करेल मोठी आर्थिक मदत' .शहर विकासासाठी सोबत: शिंदेशहराची आश्वासनांच्या खैरातीवर बोळवण सुरू आहे. अनेक प्रश्न सोडविणे बाकी असून, शहराच्या विकासासाठी आम्ही शिवसेनेसोबत आलो असून, पाठिंबा दिल्याचे ज्येष्ठ नेते ॲड. माणिकराव शिंदे यांनी सांगितले. उच्चशिक्षित आणि शहर विकासाची जाणीव असल्याने नगराध्यक्षपदाची संधी द्या, असे आवाहन उमेदवार रूपेश दराडे यांनी केले. माजी नगराध्यक्षा उषाताई शिंदे, युवा नेते कुणाल दराडे, किशोर सोनवणे, ॲड. श्रद्धा कुलकर्णी, जिल्हाध्यक्षा रोशनी कुंभार्डे, एजाज शेख, तात्या लहरे, पांडुरंग शेळके, तृप्ती राजपूत आदींनी मनोगत व्यक्त करून शिवसेनेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.