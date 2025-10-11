Yeola News : येवला महामार्गावर निष्पापांचे बळी; आत्मदहनाच्या प्रयत्नानंतर प्रशासनाला जाग!

येवला: शहरातून जाणाऱ्या नगर-मनमाड महामार्गावरील सर्व प्रकारच्या अतिक्रमणांमुळे अपघात होऊन निष्पाप नागरिकांचे बळी जात आहेत. मागील आठवड्यात ७२ तासांत तीन जणांचा बळी गेल्यानंतर, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती आणि ब्रिक्स ह्यूमन राइट्स मिशन या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी (ता. १०) पालिकेपुढे आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे पुढील अनर्थ टळला. या आंदोलनाची दखल घेऊन मुख्याधिकारी तुषार आहेर यांनी तातडीने बैठक घेऊन अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला सुरुवात केली..नगर-मनमाड राज्य महामार्गालगत व संभाजीनगर-नाशिक मार्गावर अतिक्रमणाने विळखा घातला असून, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे गेल्या आठवड्यात एका निष्पाप बालिकेसह तीन जणांनी आपले प्राण गमावले. या घटनांमुळे संतप्त झालेल्या अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती व ब्रिक्स ह्यूमन राइट्स समितीने ६ ऑक्टोबर रोजी निवेदन दिले होते. यावर कारवाई न झाल्याने, शुक्रवारी समितीचे तालुकाध्यक्ष दीपक खोडके आणि ब्रिक्स ह्यूमन राईट्सचे तालुकाध्यक्ष हितेंद्र दाभाडे हे कार्यकर्त्यांसह पेट्रोलच्या बाटल्या घेऊन पालिकेत आले..यावेळी राष्ट्रीय समन्वयक हितेश दाभाडे, प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाधव, महिला प्रदेश कार्याध्यक्षा निर्मला बुल्हे, जिल्हाध्यक्ष गोरख अहिरे, महिला उपजिल्हाध्यक्ष पूजा पटेल, उपाध्यक्ष सुखदेव शेटे, चाळीसगाव तालुकाध्यक्ष नवनाथ मांडे, कृष्णा शिंदे, बाबासाहेब बोंबले, बाजीराव देवडे, शिवकुमार आनंद, भगवान जाधव, जिल्हा समन्वय गोरख बोऱ्हाडे आदी पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. कार्यकर्ते अंगावर पेट्रोल टाकून आत्मदहनाच्या प्रयत्नात असताना, पोलिस निरीक्षक अनिल भवारी व सहकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करत बाटल्या जप्त केल्याने अनर्थ टळला. मुख्याधिकारी आहेर यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून तातडीने कारवाईचे आश्वासन दिले..दोनशेवर अतिक्रमणे जमीनदोस्तआंदोलनाची दखल घेत, काही तासांतच मुख्याधिकारी आहेर यांनी अतिक्रमण निर्मुलन मोहीम राबविली. एक जेसीबी, ३ ट्रॅक्टर आणि शंभर पालिका कर्मचाऱ्यांनी ही मोहीम हाती घेतली. महामार्ग, विंचूर चौफुली, फत्तेबुरुज नाका, गंगादरवाजा, मेन रोड आदी भागांतील अतिक्रमणे काढण्याचे काम सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होते. छोटे-मोठे दोनशेवर अतिक्रमणे काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..Bullet Train Update: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला वेग! पहिला स्टील पूल उभारला, कधी आणि कुठे? वाचा.....दुकाने, टपऱ्या, शेड, ओटे, वाहनधारकांमुळे अडथळे निर्माण होऊन अपघात घडत आहेत. यामुळे पालिकेने अतिक्रमण निर्मुलन मोहीम राबवून रस्त्यावर थाटलेले तसेच महामार्गावर वाहनांना अडचण ठरणारे अतिक्रमणे हटविली. नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे. अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल.- तुषार आहेर, मुख्याधिकारी, येवला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.