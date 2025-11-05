नाशिक

Yeola News : अनुदानात अडथळा! येवल्यातील १४ हजार अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्यास अडचणी; ई-केवायसी तत्काळ करा.

Yeola Taluka Flood-Affected Farmers’ Grant Update : येवला तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या अनुदान वितरणातील अडथळे दूर करण्यासाठी प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे यांनी तहसील कार्यालयात कर्मचाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली.
येवला: तालुक्यातील अतिवृष्टीच्या अनुदानाला पात्र असलेल्या सुमारे ४७ हजार शेतकऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्यात आली आहे. अद्यापही १४ ते १५ हजार शेतकऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्याला अडचणी येत असून, यामध्ये विविध त्रुटी आहेत. त्यामुळे अनुदान वितरणाला अडचणी येत आहेत.

