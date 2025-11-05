Yeola News : अनुदानात अडथळा! येवल्यातील १४ हजार अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्यास अडचणी; ई-केवायसी तत्काळ करा.

येवला: तालुक्यातील अतिवृष्टीच्या अनुदानाला पात्र असलेल्या सुमारे ४७ हजार शेतकऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्यात आली आहे. अद्यापही १४ ते १५ हजार शेतकऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्याला अडचणी येत असून, यामध्ये विविध त्रुटी आहेत. त्यामुळे अनुदान वितरणाला अडचणी येत आहेत..ई-केवायसी, तसेच सामायिक खातेदारांनी तत्काळ संमतीपत्र जमा करून अनुदानातील अडथळे दूर करावेत, असे आवाहन प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार आबा महाजन यांनी केले आहे..शेतकऱ्यांच्या सातबारा उत्ताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक सामायिक खातेदारांची नावे असलेल्यांनी अनुदान मिळण्यासाठी संबंधित पालक अधिकारी यांच्याकडे त्वरित संमतीपत्र जमा करणे बंधनकारक आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या नावांपैकी अनुदानित रक्कम कोणाच्या नावे खात्यावर जमा करायची आहे, याबाबतचे लेखी संमतीपत्र देणे आवश्यक असल्याचे येवल्याचे प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे यांनी सांगितले..येथील तहसील कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी विविध सूचना केल्या. प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार आबा महाजन, तालुका कृषी अधिकारी शुभम बेरड आदींसह पालक अधिकारी उपस्थित होते..तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना अनुदानित रकमेचा लाभ मिळण्याकामी पंचनामा पोर्टलवर याद्या अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. आजअखेर अपलोड झालेल्या खातेदारांची संख्या ४७ हजार १८९ इतकी असून, उर्वरित खातेदार पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. फॉर्मर आयडीची माहिती जुळत असलेल्या बाधित खातेदारांच्या बँक अकाउंटवर अनुदान जमा होत आहे. इतर खातेदारांना केवायसी करणे आवश्यक आहे..शेतकऱ्यांच्या सातबारा उत्ताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक समाईक खातेदारांची नांवे असलेल्या शेतक-यांनी अनुदान मिळण्यासाठी संबंधित पालक अधिकारी यांच्याकडे त्वरित संमतीपत्र जमा करणे बंधनकार आहे. .Road Development : बावधन-पाषाण रस्त्याचे रुंदीकरण मार्गी लावा; पाहणीनंतर अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना.शेतक-यांनी उता-यावर असलेल्या नावांपैकी अनुदानित रक्कम कोनाच्या नांवे खात्यावर जमा करायची आहे,याबाबतचे लेखी संमतीपत्र देऊन सोबत आधारकर्ड,बँक खात्याची सविस्तर माहिती पंचनामा करणा-या ग्राममहसुल अधिकारी,ग्रामपंचायत अधिकारी, कृषी सहाय्यक त्यांच्याशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करणे अनिवार्य आहे.अनुदानाची रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याकामी खातेदारांचे आधारकार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.