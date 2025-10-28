Yeola News : जीएसटीचा फायदा नाही, पण खतांची दरवाढ नक्की! येवल्यात रासायनिक खतांच्या गोणीमागे ₹२०० ते ₹३०० चा मोठा झटका

येवला: केंद्र सरकारने शेतोपयोगी वस्तूंचा जीएसटी कमी करून शेतकऱ्यांना उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले. या घटलेल्या दराची चर्चाही बरीच झाली. मात्र अजून घटलेल्या दराचा लाभ मिळतो न मिळतो तोच रासायनिक खतांच्या किमतीत कोणी मागे दोनशे रुपयांपर्यंत वाढ करून मोठा झटका शेतकऱ्यांना दिला आहे. .जीएसटीचे स्लॅब कमी केल्याने शेती उपयुक्त सर्वच वस्तूंच्या दरात घट झाली हे मान्य आहे, याचमुळे केंद्र व राज्य शासनाने जीएसटी कमी करून नागरिकांना जीएसटी उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले होते. याचा कार खरेदीपासून दीपावलीत इतर इलेक्ट्रॉनिक खरेदीतही नागरिकांनी फायदा घेत उत्सव साजरा केला. .मात्र रब्बी हंगामात रासायनिक खतांची दरवाढ होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. जीएसटी उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन मोदी व राज्य सरकारने केल्यानंतर हा उत्सव शेतकऱ्यांच्या मुळावर आल्याची भावना निर्माण झाली आहे. शेतोपयोगी असणाऱ्या प्रत्येक रासायनिक खताच्या गोणीमागे २०० ते ३०० रुपये केंद्र व राज्य शासनाने दरवाढ केली आहे..शेतकऱ्यांसमोर नवीन आर्थिक संकटएकीकडे अतिवृष्टीने शेतकरी खरीप हंगामात कोलमडलेला असताना जीएसटी उत्सवात रासायनिक खतांमध्ये झालेल्या दरवाढीने नवीन संकट रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीलाच समोर उभे राहिले आहे. बाजारभावातील अनिश्चितता आणि शेतमालाचे भाव वाढलेले नसताना, कांदा, कापूस, सोयाबीन, भाजीपाला पिके अतिवृष्टीत धुऊन निघालेली असून, नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप वर्ग झालेली नाही..नुकसानभरपाई अतिशय तुटपुंजी असल्याची चर्चा होत असून, खतांच्या दरवाढीने हिशेब जुळविणे शेतकऱ्यांना कठीण जाणार आहे. केंद्र सरकाराने जीएसटी कमी केला; परंतु रासायनिक खतांना जीएसटी पाच टक्केच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जो जीएसटी कमी केला त्याचा फायदा रासायनिक खताच्या किमतीवर झाला नाही; परंतु केंद्र सरकारच्या अधिकारात रासायनिक खतांच्या किमती येतात..रासायनिक खताला जीएसटी कमी झाल्याचा फायदा झाला नाही; परंतु ५० किलोच्या गोणीमागे साधारण २०० रुपये गोणीची वाढ झाली, ती खूप जास्त आहे. केंद्र सरकारने ज्या वस्तूंना २८ टक्के जीएसटी होता, तो १८ टक्क्यांपर्यंत आणला. तसेच, ज्या वस्तूंवर १२ टक्के जीएसटी होता, तो पाच टक्क्यांवर आणला. म्हणजेच रासायनिक खतांवर सुरुवातीपासून पाच टक्के जीएसटी होता. त्याच्यात कुठलाही फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही; परंतु दुसरीकडे केंद्र सरकारने रासायनिक खतांच्या प्रतिगोणीमागे २०० रुपये भाववाढ केली आहे.- नितीन काबरा, संचालक, द्वारका एजन्सी, येवला.Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसी करावी कशी? वडील वारले, पतीही नाही हयात; लाडक्या बहिणींच्या समोर समस्यांचा डोंगर.अगोदरच निसर्गाने शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा मोडला आहे. त्यात शेतीमालाचे बाजारभाव सतत घटत असल्याने शेती परवडत नाही. अशात वर्षात तिसऱ्यांदा खतांच्या दरात वाढ करून शेतकऱ्यांची पिळवणूकच सुरू आहे. शासनाने खतांची दरवाढ तातडीने मागे घ्यावी, आणि नियमितपणे होणाऱ्या वाढीवर निर्बंध आणावेत.- गोरख संत, जिल्हाध्यक्ष, छावा क्रांतिवीर संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.