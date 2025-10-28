नाशिक

Yeola News : जीएसटीचा फायदा नाही, पण खतांची दरवाढ नक्की! येवल्यात रासायनिक खतांच्या गोणीमागे ₹२०० ते ₹३०० चा मोठा झटका

Farmers Shocked by Fertilizer Price Hike Despite GST Cuts : रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीलाच रासायनिक खतांच्या दरात २०० ते ३०० रुपयांची वाढ झाली असून, शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. जीएसटी कमी झाल्याचा फायदा न मिळाल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
येवला: केंद्र सरकारने शेतोपयोगी वस्तूंचा जीएसटी कमी करून शेतकऱ्यांना उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले. या घटलेल्या दराची चर्चाही बरीच झाली. मात्र अजून घटलेल्या दराचा लाभ मिळतो न मिळतो तोच रासायनिक खतांच्या किमतीत कोणी मागे दोनशे रुपयांपर्यंत वाढ करून मोठा झटका शेतकऱ्यांना दिला आहे.

