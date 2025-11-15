नाशिक

Yeola Criem : येवला पोलिसांनी उद्ध्वस्त केले गांजा तस्करांचे रॅकेट; तब्बल ४ किलो गांजा जप्त, दोन आरोपींना अटक!

Police Intercept Mumbai-Bound Ganja Delivery from Yeola : विंचूर चौफुलीजवळ पोलिसांनी तपासणीदरम्यान एका बसमधून लाल बॅगेत लपवलेला तब्बल चार किलो गांजा जप्त करत दोघा तस्करांना अटक केली.
Criem

Criem

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: येवल्यातून मुंबई येथे तब्बल चार किलो गांजा पोहोचविण्यासाठी निघालेल्या एका आरोपीला शुक्रवारी (ता. १४) पहाटेच शहर पोलिसांनी अटक केली. त्याला गांजा पुरवणाऱ्या शहरातील दुसऱ्या आरोपीलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून गांजा पोहोच करणाऱ्या तस्करांचे रॅकेट यामुळे उद्ध्वस्त झाले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
yeola
Drug
Transport
Arrest
law

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com