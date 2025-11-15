Yeola Criem : येवला पोलिसांनी उद्ध्वस्त केले गांजा तस्करांचे रॅकेट; तब्बल ४ किलो गांजा जप्त, दोन आरोपींना अटक!

येवला: येवल्यातून मुंबई येथे तब्बल चार किलो गांजा पोहोचविण्यासाठी निघालेल्या एका आरोपीला शुक्रवारी (ता. १४) पहाटेच शहर पोलिसांनी अटक केली. त्याला गांजा पुरवणाऱ्या शहरातील दुसऱ्या आरोपीलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून गांजा पोहोच करणाऱ्या तस्करांचे रॅकेट यामुळे उद्ध्वस्त झाले आहे..चौकशीअंती रितेश पटेलने सराईत गुन्हेगार गणेश सुरेशसिंग परदेशी (वय ३४, येवला) याचे नाव सांगितल्याने त्यालाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. हा अमली पदार्थ मुंबईत नशेसाठी पोच करण्यात येणार होता अशी माहिती त्याने दिली..पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार आजची कारवाई झाली असून आकाश ट्रॅव्हलच्या येवलामार्गे जाणाऱ्या (एमएच ०९, ईएम ९२०७ ) या बसमधून प्रवास करणाऱ्यांकडून सुमारे ८६ हजार ५०० रुपयांचा चार किलो गांजा जप्त करत दोघांना अटक केली आहे. मालेगाव येथील सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक मुकुंद गांगुर्डे यांना एका ट्रॅव्हल्सने गांजा नेणार असल्याची माहिती मिळाली होती. .Kolhapur News: इंडस्ट्रियल ‘एनए’ची अट हटवा; कोल्हापूरच्या उद्योगसम्राटांचा एकमुखी आवाज MSME क्षेत्राला नवजीवन देण्याची गरज!.त्यानंतर रात्री दीडला पोलिस गणेश सांगळे यांनी विंचूर चौफुलीजवळ या गाडीची तपासणी केली. यावेळी रितेश पटेल (३२, रा. टिळक मैदान, येवला) यांच्याकडे लाल बॅगेतून सुमारे चार किलो २३० ग्राम गांजा जप्त केला. या कारवाईत शहर पोलिस निरीक्षक अनिल भवारी, सहा. पोलिस निरीक्षक दिनेश लोखंडे, सतीश मोरे, गणेश सांगळे, नवनाथ गायकवाड, दीपक मुंढे, शुभम कांदळकर, नायब तहसीलदार पंकज नेवसे, नगरपरिषद भरारी पथकाचे रवींद्र दातीर, महेश मढवई यांनी ही यशस्वी कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.