Yeola Monsoon : कांद्याची रोपे वाहून गेली, मका-सोयाबीन पाण्यात! येवला तालुक्यातील लाखो रुपयांचे खरिपाचे नुकसान

येवला: तीन दिवसांच्या उघडिपीनंतर शनिवारी सायंकाळी परतीच्या पावसाने तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा धक्का दिला. तब्बल तीन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण तालुक्यात प्रचंड नुकसान झाले असून, ५० ते ६० मिलिमीटरहून अधिक पाऊस झाल्याचा अंदाज आहे. या पावसाने खरिपातील लाखो रुपयांचे नुकसान झाले..गेल्या सोमवारी (ता. २२) व मंगळवारी (ता. २३) झालेल्या पावसानेच पिकांची मोठी हानी केली होती. त्यानंतर तीन दिवसांच्या उघडिपीनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, शनिवारी सायंकाळी पाचला सुरू झालेला पाऊस रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिल्याने शेतात पुन्हा पाणी-पाणी झाले. येवला, सायगाव, राजापूर, भारम, डोंगरगाव, ममदापूर, खरवंडी, दरवंडी, रेंडाळे, अंदरसूल, नगरसूल, कोळम, गवंडगाव, देवठाण, न्याहारखेडा, अंगुलगाव, पांजरवाडी आदी परिसरात पावसाने हाहाकार माजविला. पश्चिम भागातील मुखेड, पाटोदा परिसरातही मोठे नुकसान झाले..विशेषतः नुकत्याच लागवड झालेल्या खरिपातील कांद्याचे मोठे नुकसान झाले असून, वाफ्यांमधून रोपे वाहून गेली किंवा सडली आहेत. मका, सोयाबीन, तसेच इतर पिके पाण्यात उभी असल्याने शेतकऱ्यांचे डोळे पाणावले. शहरातही पावसाने त्रास दिला असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्यापारी संकुल परिसरात पाणी साचून दुकानांपर्यंत गेले..Maharashtra Rain Update : दिलासादायक! थैमान घालणारा पाऊस उघडीप देणार; मुंबई,पुणेसह मराठवाड्यात पुढील २४ तासांत जोर ओसरणार.दरम्यान, जलहक्क संघर्ष समितीचे संयोजक भागवतराव सोनवणे यांनी प्रांताधिकारी व तहसीलदारांकडे तातडीने इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. ग्राममहसूल अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी व संबंधित यंत्रणेला कार्यवाहीसाठी नियुक्त करून बाधित शेतकरी व ग्रामस्थांना तातडीने मदत द्यावी, तसेच मदतीसाठी केंद्रीय हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.